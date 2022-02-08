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https://tr.sputniknews.com/20220208/acik-bankacilik-ile-yeni-donem-basliyor-damada-da-kredi-notu-1053587806.html
'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu
'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu
Açık Bankacılık uygulamasıyla bankacılık sistemi kökten değişiyor. Bu sene içerisinde bireysel tarafta uygulamaya girmesi beklenen Açık Bankacılık (Open... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T06:34+0300
2022-02-08T06:34+0300
ekonomi
bankacılık
bddk
kredi
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Açık Bankacılık tam olarak bankalar tarafından kayıt altına alınan, düzenli fatura ödemeleri, harcama bilgileri, kullanılan krediler gibi müşteri finansal bilgilerinin, müşteriler tarafından verilecek izinler doğrultusunda üçüncü parti kurumların kullanımına açılarak, müşteri yararına birçok hizmet sunulması anlamına geliyor. 'Lüks mekânda her gün yemek yiyor ancak vergi ödemiyorsa devlet bunu görüp harcamalarına sınırlama getirebilecek'İnteraktif Kredi Kurucusu ve CEO'su Mustafa Gümüş, bireysel tarafta regülasyonun bu yıl içerisinde tamamlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini belirterek “Şu an sistem İngiltere'de uygulanıyor. Eğer bir kişi lüks mekânda her gün yemek yiyor ancak vergisini ödemiyorsa devlet bunu görüp harcamalarına sınırlama getirebilecek. Biz de bu alanda Türkiye'de ilk olmak istiyoruz. Şu an ticari tarafta İnteraktif Kredi Raporu ile 500 bin kullanıcıya ulaştık. 1 Mart'tan itibaren Kira Raporu vermeye başlayacağız. Aldığımız izinlerle harcamalara bakarak faturalardan, harcamalarınızdan, lokasyon bilginizden gelir durumunu tespit edip kredibilitenizi hesaplayarak tüketiciye sıfır ile 1.000 arasında Güven Puanı vereceğiz. Eğer puanınız yüksek ise mesela bazı ürünleri 12 ay sıfır vade ile alabileceksiniz. Ev kiralarken daha az depozito, daha az kira bedeli ödeyeceksiniz. Aynı şekilde ev sahibi kiracısını, hatta kız babası damadın kredibilitesini hesaplayabilecek. Açık Bankacılık hayatımıza tam olarak girdiğinde bu hizmetlerin çok daha ötesinde hizmetler göreceğiz" diye konuştu.Açık Bankacılık ilk olarak İngiltere'de ortaya çıktı. 2015 yılında ise Avrupa Birliği’nin müfredatına girdi. Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2- Payment Services Directive 2) ile bu yeni sistemin temelleri atılırken, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu 2016 yılında 9 büyük bankayı ve girişimleri Açık Bankacılık Uygulama Kurumu (OBIE-Open Banking Implementation Entity) çatısı altında buluşturdu ve dünyada Açık Bankacılık modeline geçen ilk ülke oldu. Bu alanda Türkiye'de ise ilk adım 2019 yılında atıldı. BDDK tarafından yapılan düzenleme ile 2020 yılında ticari olarak uygulamasına başlanırken, 2021 yılında bireysel alanda kullanımı için taslak metin yayınladı. Yeni dönem için hazırlıklara başlayan İş Bankası ve Garanti Bankası da bu alanda ilk ürünlerini çıkarmaya başladı.
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bankacılık, bddk, kredi

'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu

06:34 08.02.2022
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Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Açık Bankacılık uygulamasıyla bankacılık sistemi kökten değişiyor. Bu sene içerisinde bireysel tarafta uygulamaya girmesi beklenen Açık Bankacılık (Open Banking) ile tüketicilerin verilerinin üçüncü taraf ile paylaşılmasının önü açılırken, yeni dönemde ev sahipleri kiracının, kız babası da damat adayının kredibilitesini sorgulayabilecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Açık Bankacılık tam olarak bankalar tarafından kayıt altına alınan, düzenli fatura ödemeleri, harcama bilgileri, kullanılan krediler gibi müşteri finansal bilgilerinin, müşteriler tarafından verilecek izinler doğrultusunda üçüncü parti kurumların kullanımına açılarak, müşteri yararına birçok hizmet sunulması anlamına geliyor.

'Lüks mekânda her gün yemek yiyor ancak vergi ödemiyorsa devlet bunu görüp harcamalarına sınırlama getirebilecek'

İnteraktif Kredi Kurucusu ve CEO'su Mustafa Gümüş, bireysel tarafta regülasyonun bu yıl içerisinde tamamlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini belirterek “Şu an sistem İngiltere'de uygulanıyor. Eğer bir kişi lüks mekânda her gün yemek yiyor ancak vergisini ödemiyorsa devlet bunu görüp harcamalarına sınırlama getirebilecek. Biz de bu alanda Türkiye'de ilk olmak istiyoruz. Şu an ticari tarafta İnteraktif Kredi Raporu ile 500 bin kullanıcıya ulaştık. 1 Mart'tan itibaren Kira Raporu vermeye başlayacağız. Aldığımız izinlerle harcamalara bakarak faturalardan, harcamalarınızdan, lokasyon bilginizden gelir durumunu tespit edip kredibilitenizi hesaplayarak tüketiciye sıfır ile 1.000 arasında Güven Puanı vereceğiz. Eğer puanınız yüksek ise mesela bazı ürünleri 12 ay sıfır vade ile alabileceksiniz. Ev kiralarken daha az depozito, daha az kira bedeli ödeyeceksiniz. Aynı şekilde ev sahibi kiracısını, hatta kız babası damadın kredibilitesini hesaplayabilecek. Açık Bankacılık hayatımıza tam olarak girdiğinde bu hizmetlerin çok daha ötesinde hizmetler göreceğiz" diye konuştu.
Açık Bankacılık ilk olarak İngiltere'de ortaya çıktı. 2015 yılında ise Avrupa Birliği’nin müfredatına girdi. Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2- Payment Services Directive 2) ile bu yeni sistemin temelleri atılırken, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu 2016 yılında 9 büyük bankayı ve girişimleri Açık Bankacılık Uygulama Kurumu (OBIE-Open Banking Implementation Entity) çatısı altında buluşturdu ve dünyada Açık Bankacılık modeline geçen ilk ülke oldu. Bu alanda Türkiye'de ise ilk adım 2019 yılında atıldı. BDDK tarafından yapılan düzenleme ile 2020 yılında ticari olarak uygulamasına başlanırken, 2021 yılında bireysel alanda kullanımı için taslak metin yayınladı. Yeni dönem için hazırlıklara başlayan İş Bankası ve Garanti Bankası da bu alanda ilk ürünlerini çıkarmaya başladı.
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