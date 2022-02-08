https://tr.sputniknews.com/20220208/ak-partili-ayvali-paylasilan-faturalarin-bazilari-yalan-bizde-kettle-hep-acik-242-lira-geldi-1053614447.html

AK Partili Ayvalı: Paylaşılan faturaların bazıları yalan; bizde kettle hep açık, 242 lira geldi

AK Partili Ayvalı: Paylaşılan faturaların bazıları yalan; bizde kettle hep açık, 242 lira geldi

AK Partili Ayvalı, halkın tepki gösterdiği elektrik faturaları konusundaki paylaşımların provokasyon olduğunu söyledi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T16:23+0300

2022-02-08T16:23+0300

2022-02-08T16:36+0300

elektrik faturası

türkiye

ak parti

zam

emre cemil ayvalı

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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, YouTube'da Fatih Atik'in sunduğu ‘Ankara Masası' programına katıldı. Ayvalı, "Elektrik faturaları abartılıyor. ‘Geçen ay 300 liraydı, bu ay 2 bin lira oldu’ söylemleri gerçekçi değil. Bazı ifadelerin yalan olduğunu, elektrik faturaları üzerinden provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben 115 metrekare evde oturuyorum, 5 kişiyiz. Geçen ay 171 liraydı bu ay 242 liralık fatura geldi’’ dedi.Ayvalı, evde eşi ve çocuğu ile birlikte yaşadıklarını ancak ikinci çocuğu bekledikleri için anne ve babasının da kendilerinde kaldığını belirtti."Son dönemde bu elektrik faturaları konusu sıkça tartışılıyor. Şimdi sanatçılar vesaire de girdi" diyen Ayvalı şunları söyledi:İstifa etmiş, yeniden göreve getirilmiştiAyvalı daha önce katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin bir dönem Gülen Cemaati ile kol kola yürüdüğünü söylemiş ve, “Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık 2010'a kadar” sözlerinin ardından istifa etmişti. Ayvalı, 10 ay sonra partide yeniden aynı göreve getirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220208/halk-ekmek-fabrikasinin-elektrik-faturasi-paylasildi-202-bin-liradan-755-bin-liraya-cikti-1053608400.html

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elektrik faturası, ak parti, zam, emre cemil ayvalı