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AK Partili Ayvalı: Paylaşılan faturaların bazıları yalan; bizde kettle hep açık, 242 lira geldi
AK Partili Ayvalı: Paylaşılan faturaların bazıları yalan; bizde kettle hep açık, 242 lira geldi
AK Partili Ayvalı, halkın tepki gösterdiği elektrik faturaları konusundaki paylaşımların provokasyon olduğunu söyledi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T16:23+0300
2022-02-08T16:36+0300
elektrik faturası
türkiye
ak parti
zam
emre cemil ayvalı
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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, YouTube'da Fatih Atik'in sunduğu ‘Ankara Masası' programına katıldı. Ayvalı, "Elektrik faturaları abartılıyor. ‘Geçen ay 300 liraydı, bu ay 2 bin lira oldu’ söylemleri gerçekçi değil. Bazı ifadelerin yalan olduğunu, elektrik faturaları üzerinden provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben 115 metrekare evde oturuyorum, 5 kişiyiz. Geçen ay 171 liraydı bu ay 242 liralık fatura geldi’’ dedi.Ayvalı, evde eşi ve çocuğu ile birlikte yaşadıklarını ancak ikinci çocuğu bekledikleri için anne ve babasının da kendilerinde kaldığını belirtti."Son dönemde bu elektrik faturaları konusu sıkça tartışılıyor. Şimdi sanatçılar vesaire de girdi" diyen Ayvalı şunları söyledi:İstifa etmiş, yeniden göreve getirilmiştiAyvalı daha önce katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin bir dönem Gülen Cemaati ile kol kola yürüdüğünü söylemiş ve, “Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık 2010'a kadar” sözlerinin ardından istifa etmişti. Ayvalı, 10 ay sonra partide yeniden aynı göreve getirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220208/halk-ekmek-fabrikasinin-elektrik-faturasi-paylasildi-202-bin-liradan-755-bin-liraya-cikti-1053608400.html
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elektrik faturası, ak parti, zam, emre cemil ayvalı

AK Partili Ayvalı: Paylaşılan faturaların bazıları yalan; bizde kettle hep açık, 242 lira geldi

16:23 08.02.2022 (güncellendi: 16:36 08.02.2022)
© akparti.org.trEmre Cemil Ayvalı
Emre Cemil Ayvalı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© akparti.org.tr
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AK Partili Ayvalı, halkın tepki gösterdiği elektrik faturaları konusundaki paylaşımların provokasyon olduğunu söyledi.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, YouTube'da Fatih Atik'in sunduğu ‘Ankara Masası' programına katıldı. Ayvalı, "Elektrik faturaları abartılıyor. ‘Geçen ay 300 liraydı, bu ay 2 bin lira oldu’ söylemleri gerçekçi değil. Bazı ifadelerin yalan olduğunu, elektrik faturaları üzerinden provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben 115 metrekare evde oturuyorum, 5 kişiyiz. Geçen ay 171 liraydı bu ay 242 liralık fatura geldi’’ dedi.
Ayvalı, evde eşi ve çocuğu ile birlikte yaşadıklarını ancak ikinci çocuğu bekledikleri için anne ve babasının da kendilerinde kaldığını belirtti.
"Son dönemde bu elektrik faturaları konusu sıkça tartışılıyor. Şimdi sanatçılar vesaire de girdi" diyen Ayvalı şunları söyledi:
‘'Bizim evde gündüz süpürge de, kettle da devamlı çalışıyor. Elektriği gereksiz açmıyoruz ama, ekstra bir seferberlik ilan edilmiş durum da yok. Biz hiçbir zaman ucuz demedik, asgari ücret de yeterli demedik. Ama geçen ay 300 liraydı bu ay 2 bin lira geldi gibi söylemler gerçekçi değil. Bu anlamda bir provokasyon da aldı yürüdü.''

İstifa etmiş, yeniden göreve getirilmişti

Ayvalı daha önce katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin bir dönem Gülen Cemaati ile kol kola yürüdüğünü söylemiş ve, “Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık 2010'a kadar” sözlerinin ardından istifa etmişti. Ayvalı, 10 ay sonra partide yeniden aynı göreve getirilmişti.
Halk Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
EKONOMİ
Halk Ekmek fabrikasının elektrik faturası paylaşıldı: 202 bin liradan, 755 bin liraya çıktı
14:47
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