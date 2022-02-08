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https://tr.sputniknews.com/20220208/aldatmak-sayilir-mi-ucakta-kiz-arkadasi-yaninda-uyurken-porno-izledi-1053609615.html
Uçakta kız arkadaşı yanında uyurken porno izledi
Uçakta kız arkadaşı yanında uyurken porno izledi
Bir TikTok kullanıcısının uçuş sırasında çektiği bir video büyük ilgi gördü. Videoya bakılırsa genç bir adam, yanında kız arkadaşı olduğu sanılan bir kadın... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:12+0300
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dünya
porno
pornhub
uçak
tiktok
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Bir TikTok kullanıcısının uçaktaki erkek yolculardan birinin kız arkadaşı olduğu söylenen kadın yan koltukta uyurken açıp porno izlediğini afişe eden videosu 'Porno izlemek, aldatmak anlamına gelir mi?' tartışmasını gündeme getirdi. Sandy Prudente adlı TikTok kullanıcısının paylaştığı ve kıza sürede 3.3 milyondan fazla kez izlenen videoda adamın sert pornografik görüntüler değil ama ince giyinmiş iki kadının olduğu bir TikTok videosu izlediği görülüyor. Öte yandan adamın porno sitesi Pornhub üzerinden videoyu izlediğini ve yanındaki kadın yolcunun da adamın kız arkadaşı olduğunu savunan Prudente, paylaşımına 'Hiçbir Erkeğe Güvenmeyin' etiketi ekledi. Videoya gelen sosyal medya tepkileri ikiye bölündü. Bir kesim adamı kız arkadaşına saygısızlıkla suçlarken bir diğer kesim de ilişkisi olan insanların porno izlemesinde sakınca olmadığını savundu, bir grup da adamın bu videosunun paylaşılmasının özel hayat ihlali olduğunu yazdı: Uzmanlar porno izlemenin aldatma sayılıp sayılamayacağı konusunda farklı düşünüyor. 'Psychology Today' sitesindeki 2020 tarihli bir yazıda "Sonuçta neyin porno sayılacağı çifte bağlı. Pornonun ilişkide kabul edilebilir olup olmadığı da çiftin kendisine bağlı. Porno izlemek ilişki sınırları dahilinde üzerinde mutabık kalınmamış bir şeyse kesinlikle aldatmak anlamına gelir" ifadeleri yer alıyor.
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porno, pornhub, uçak, tiktok

Uçakta kız arkadaşı yanında uyurken porno izledi

15:12 08.02.2022 (güncellendi: 15:33 08.02.2022)
© AP Photo / Bill SikesUçak- Yolcu
Uçak- Yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Bill Sikes
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Bir TikTok kullanıcısının uçuş sırasında çektiği bir video büyük ilgi gördü. Videoya bakılırsa genç bir adam, yanında kız arkadaşı olduğu sanılan bir kadın uyurken cep telefonundan porno seyretti. Bunu kayıt altına alan TikTok kullanıcısı "Hiçbir erkeğe güvenmeyin" dedi. Sosyal medya kullanıcıların tepkileri ise birbirinden farklı.
Bir TikTok kullanıcısının uçaktaki erkek yolculardan birinin kız arkadaşı olduğu söylenen kadın yan koltukta uyurken açıp porno izlediğini afişe eden videosu 'Porno izlemek, aldatmak anlamına gelir mi?' tartışmasını gündeme getirdi.
Sandy Prudente adlı TikTok kullanıcısının paylaştığı ve kıza sürede 3.3 milyondan fazla kez izlenen videoda adamın sert pornografik görüntüler değil ama ince giyinmiş iki kadının olduğu bir TikTok videosu izlediği görülüyor.
Öte yandan adamın porno sitesi Pornhub üzerinden videoyu izlediğini ve yanındaki kadın yolcunun da adamın kız arkadaşı olduğunu savunan Prudente, paylaşımına 'Hiçbir Erkeğe Güvenmeyin' etiketi ekledi.
Videoya gelen sosyal medya tepkileri ikiye bölündü. Bir kesim adamı kız arkadaşına saygısızlıkla suçlarken bir diğer kesim de ilişkisi olan insanların porno izlemesinde sakınca olmadığını savundu, bir grup da adamın bu videosunun paylaşılmasının özel hayat ihlali olduğunu yazdı:
Eğer kız arkadaşına saygı duymuyorsan bunu açıkça söyleyebilirsin!
Belki de sağlıklı bir ilişkileri vardır, kadın da onun neler izlediğinden haberdardır.
Kocam striptiz kulübüne gidiyor. Ama sonuçta her gece eve geliyor. O kadar da üzerinde düşünülmesi gereken bir şey değil.
İnsanların başkalarının telefonlarının ekranlarını gözetleyip kayda alması daha da sıkıntılı. Herkes kendi işine baksın.
Uzmanlar porno izlemenin aldatma sayılıp sayılamayacağı konusunda farklı düşünüyor. 'Psychology Today' sitesindeki 2020 tarihli bir yazıda "Sonuçta neyin porno sayılacağı çifte bağlı. Pornonun ilişkide kabul edilebilir olup olmadığı da çiftin kendisine bağlı. Porno izlemek ilişki sınırları dahilinde üzerinde mutabık kalınmamış bir şeyse kesinlikle aldatmak anlamına gelir" ifadeleri yer alıyor.
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