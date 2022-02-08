https://tr.sputniknews.com/20220208/aldatmak-sayilir-mi-ucakta-kiz-arkadasi-yaninda-uyurken-porno-izledi-1053609615.html

Uçakta kız arkadaşı yanında uyurken porno izledi

Uçakta kız arkadaşı yanında uyurken porno izledi

Bir TikTok kullanıcısının uçuş sırasında çektiği bir video büyük ilgi gördü. Videoya bakılırsa genç bir adam, yanında kız arkadaşı olduğu sanılan bir kadın... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T15:12+0300

2022-02-08T15:12+0300

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dünya

porno

pornhub

uçak

tiktok

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Bir TikTok kullanıcısının uçaktaki erkek yolculardan birinin kız arkadaşı olduğu söylenen kadın yan koltukta uyurken açıp porno izlediğini afişe eden videosu 'Porno izlemek, aldatmak anlamına gelir mi?' tartışmasını gündeme getirdi. Sandy Prudente adlı TikTok kullanıcısının paylaştığı ve kıza sürede 3.3 milyondan fazla kez izlenen videoda adamın sert pornografik görüntüler değil ama ince giyinmiş iki kadının olduğu bir TikTok videosu izlediği görülüyor. Öte yandan adamın porno sitesi Pornhub üzerinden videoyu izlediğini ve yanındaki kadın yolcunun da adamın kız arkadaşı olduğunu savunan Prudente, paylaşımına 'Hiçbir Erkeğe Güvenmeyin' etiketi ekledi. Videoya gelen sosyal medya tepkileri ikiye bölündü. Bir kesim adamı kız arkadaşına saygısızlıkla suçlarken bir diğer kesim de ilişkisi olan insanların porno izlemesinde sakınca olmadığını savundu, bir grup da adamın bu videosunun paylaşılmasının özel hayat ihlali olduğunu yazdı: Uzmanlar porno izlemenin aldatma sayılıp sayılamayacağı konusunda farklı düşünüyor. 'Psychology Today' sitesindeki 2020 tarihli bir yazıda "Sonuçta neyin porno sayılacağı çifte bağlı. Pornonun ilişkide kabul edilebilir olup olmadığı da çiftin kendisine bağlı. Porno izlemek ilişki sınırları dahilinde üzerinde mutabık kalınmamış bir şeyse kesinlikle aldatmak anlamına gelir" ifadeleri yer alıyor.

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porno, pornhub, uçak, tiktok