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https://tr.sputniknews.com/20220208/ankaranin-yeni-metro-projesi-ulastirma-bakanliginin-onayina-sunuldu-1053630888.html
Ankara’nın yeni metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunuldu
Ankara’nın yeni metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunuldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni metro hattının projesinin Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunulduğunu belirterek, “Onay işleminden sonra... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:20+0300
2022-02-08T23:20+0300
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ankara
mansur yavaş
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı, kentin batısına doğru ilerleyecek ‘Dikimevi- Natoyolu’ metro hattının projelendirme çalışmalarında sona gelindi.7.4 kilometre uzunluğunda 8 istasyondan oluşması planlanan hat projesini Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:"Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY'a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımıza onaya sunduk. Onay işleminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız."Metro hattının 8 ayrı istasyondan oluşması planlanıyorAnkara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek olan Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak. Hattın muhtemel istasyonları, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natayolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşacak.
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ankara, mansur yavaş, ankaray

Ankara’nın yeni metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunuldu

23:20 08.02.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiEGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY vagonlarında yer alan mevcut ikili koltukların kalması ya da yeni sıralı koltuk sistemine geçilmesi yönünde iki tercihli anket düzenliyor.
EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY vagonlarında yer alan mevcut ikili koltukların kalması ya da yeni sıralı koltuk sistemine geçilmesi yönünde iki tercihli anket düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni metro hattının projesinin Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunulduğunu belirterek, “Onay işleminden sonra yapım ihalesine çıkacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı, kentin batısına doğru ilerleyecek ‘Dikimevi- Natoyolu’ metro hattının projelendirme çalışmalarında sona gelindi.

7.4 kilometre uzunluğunda 8 istasyondan oluşması planlanan hat projesini Ulaştırma Bakanlığı’nın onayına sunduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:
"Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY'a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımıza onaya sunduk. Onay işleminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız."

Metro hattının 8 ayrı istasyondan oluşması planlanıyor

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek olan Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak. Hattın muhtemel istasyonları, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natayolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşacak.
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