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Araştırma: Külotlu çorap, maskeyi koronavirüsün yayılmasına karşı daha güçlü kılıyor
Araştırma: Külotlu çorap, maskeyi koronavirüsün yayılmasına karşı daha güçlü kılıyor
İngiltere'deki araştırmacılar, maskelerin koronavirüsün yayılmasına karşı koruyuculuğunu arttırmak için yedi farklı deney yaptı. Yapılan incelemeler, maskenin... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T10:31+0300
2022-02-08T10:44+0300
koronavirüs
maske
cambridge üniversitesi
çorap
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Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskerin nasıl güçlendirilebileceği konusunda çeşitli deneyler yaptı.İnsanların evde uygulayabileceği ve kolay erişilebilir malzemelerle koronavirüsün yayılmasına karşı maskelerin nasıl güçlendirilebileceği sorusundan harekete geçen uzmanlar, lastik toka ve bant gibi malzemeleri test etti. Test edilen yöntemler arasında, maskelerin yüze daha sıkı oturması için kulak bantları bağlanması veya boşlukların bandajlarla doldurulması gibi taktikler denendi.Günümüzde kullanılan maskelerin yüze tam oturmaması ve bu nedenle alınan ya da verilen nefesi gerektiği gibi filtrelememesi gibi eleştirilere odaklanan bilim insanları, maskenin üzerine külotlu çorap geçirilmesinin maskenin virüsün yayılmasını önlemede en güçlü yöntem olduğunu ortaya koydu.Buna göre, üzerine külotlu çorap geçirilmiş maskeden partiküllerin geçebilme oranının, normal bir maske kullanıcından 7 kat daha düşük olduğu tespit edildi. Bilim insanları külotlu çorap sayesinde maske ile yüz arasındaki boşlukların büyük oranda kapandığını ve burun ve ağız kısmında tam bir filtreleme sağladığını kaydetti. Ancak külotlu çorabı maskeyle birlikte yüze takmanın sosyal hayattaki etkilerini göz önünde bulunduran uzmanlar, bu yöntemin yaygın bir şekilde kabullenilmesinin 'uzun bir süre daha mümkün görünmediğini' ifade etti.Maske takmanın toplumsal düzeyde koronavirüs enfeksiyonlarını azaltmada ne kadar etkili olduğu konusunda tartışmalar sürse de çoğu bilim insanı, küçük de olsa bir katkı sağladıkları konusunda hemfikir.KN95'ler gibi yüze sıkı oturan tıbbi türdeki maskelerin virüsü engellemede güçlü olduğu biliniyor ancak genellikle rahatsız edici olarak görülüyor ve bulunması diğer maskelere göre daha zor. Günümüzde en çok kullanılan tıbbi veya bez maskeler ise çok daha az dirençli olarak biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220131/istanbulda-ehliyet-sinavinda-cerrahi-maskeye-kopya-duzenegi-kuran-5-kisi-yakalandi--1053291502.html
https://tr.sputniknews.com/20220117/teisten-uyari-maske-sus-icin-degil-sizi-ve-etrafinizdaki-insanlari-korumak-icin-kullanilir-1052806458.html
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maske, cambridge üniversitesi, çorap

Araştırma: Külotlu çorap, maskeyi koronavirüsün yayılmasına karşı daha güçlü kılıyor

10:31 08.02.2022 (güncellendi: 10:44 08.02.2022)
© REUTERS / Adnan Abidi/Fileskülotlu çorap
külotlu çorap - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Adnan Abidi/Files
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İngiltere'deki araştırmacılar, maskelerin koronavirüsün yayılmasına karşı koruyuculuğunu arttırmak için yedi farklı deney yaptı. Yapılan incelemeler, maskenin külotlu çorap ve bantla güçlendirilmesinin en etkili yöntem olduğunu ortaya çıkarsa da bu yöntemin aynı zamanda konforsuz olduğu belirtildi.
Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskerin nasıl güçlendirilebileceği konusunda çeşitli deneyler yaptı.
İnsanların evde uygulayabileceği ve kolay erişilebilir malzemelerle koronavirüsün yayılmasına karşı maskelerin nasıl güçlendirilebileceği sorusundan harekete geçen uzmanlar, lastik toka ve bant gibi malzemeleri test etti. Test edilen yöntemler arasında, maskelerin yüze daha sıkı oturması için kulak bantları bağlanması veya boşlukların bandajlarla doldurulması gibi taktikler denendi.
Günümüzde kullanılan maskelerin yüze tam oturmaması ve bu nedenle alınan ya da verilen nefesi gerektiği gibi filtrelememesi gibi eleştirilere odaklanan bilim insanları, maskenin üzerine külotlu çorap geçirilmesinin maskenin virüsün yayılmasını önlemede en güçlü yöntem olduğunu ortaya koydu.
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Buna göre, üzerine külotlu çorap geçirilmiş maskeden partiküllerin geçebilme oranının, normal bir maske kullanıcından 7 kat daha düşük olduğu tespit edildi. Bilim insanları külotlu çorap sayesinde maske ile yüz arasındaki boşlukların büyük oranda kapandığını ve burun ve ağız kısmında tam bir filtreleme sağladığını kaydetti.
Ancak külotlu çorabı maskeyle birlikte yüze takmanın sosyal hayattaki etkilerini göz önünde bulunduran uzmanlar, bu yöntemin yaygın bir şekilde kabullenilmesinin 'uzun bir süre daha mümkün görünmediğini' ifade etti.
Maske takmanın toplumsal düzeyde koronavirüs enfeksiyonlarını azaltmada ne kadar etkili olduğu konusunda tartışmalar sürse de çoğu bilim insanı, küçük de olsa bir katkı sağladıkları konusunda hemfikir.
KN95'ler gibi yüze sıkı oturan tıbbi türdeki maskelerin virüsü engellemede güçlü olduğu biliniyor ancak genellikle rahatsız edici olarak görülüyor ve bulunması diğer maskelere göre daha zor. Günümüzde en çok kullanılan tıbbi veya bez maskeler ise çok daha az dirençli olarak biliniyor.
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