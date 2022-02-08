https://tr.sputniknews.com/20220208/arastirma-sivrisinekler-yalnizca-belirli-renklerin-pesinden-gidiyor-1053622381.html

Araştırma: Sivrisinekler, yalnızca belirli renklerin peşinden gidiyor

Araştırma: Sivrisinekler, yalnızca belirli renklerin peşinden gidiyor

Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, sivrisineklerin kokularla ilişkilendirdikleri bazı renklere karşı daha duyarlı olduklarını ortaya çıkardı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T18:47+0300

2022-02-08T18:47+0300

2022-02-08T18:47+0300

dünya

araştırma

sivrisinek

renk

deney

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Nature Communications'ta geçen hafta yayınlanan araştırmada, sivrisineklerin kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği gibi belirli renklere duyarlı oldukları; yeşil, mor, mavi ve beyaz gibi diğer renkleri ise görmezden geldikleri ortaya çıkarıldı. Çalışmanın ortak yazarlarından, Washington Üniversitesi biyoloji profesörü Jeffrey Riffell, çalışmada sivrisineklerin nefes, ter ve cilt sıcaklığının yanında renklere de duyarlı olduklarını ortaya çıkardıklarını açıkladı. Ten renginden bağımsız olarak insanların kırmızı-turuncu bir sinyal yaydığını söyleyen Riffell, "Nefesimizden karbondioksit gibi belirli bileşikleri kokladıklarında, bu koku, gözleri potansiyel bir konakçıyla ilişkili belirli renkleri ve diğer görsel kalıpları taramaya ve onlara yönelmeye teşvik ediyor" dedi.Dişi sarı humma sivrisinekleri Aedes aegypti'nin kullanıldığı deneyde araştırmacılar, belirli kokuları püskürttükleri ve renkli bir nokta veya bir insan eli gibi farklı türde görsel desenler sundukları minyatür test odalarında tek tek sivrisinekleri izlediler.Herhangi bir koku uyarıcısı olmadan, sivrisinekler, renkten bağımsız olarak, odanın altındaki işaretleri büyük ölçüde görmezden geldi. Odaya bir miktar CO2 püskürttükten sonra ise, sivrisinekler eğer nokta rengi yeşil, mavi veya mor ise onu görmezden gelmeye devam etti.Ancak, odadaki nokta kırmızı, turuncu, siyah veya camgöbeği olunca sivrisinekler bu sefer onlara doğru uçtu. Sivrisinekler, insan ve diğer hayvanların kokusunu hissedemediği karbondioksiti algılayabiliyor. Riffell'in ekibi ve diğer gruplar tarafından yapılan geçmiş araştırmalar, CO2 koklamanın dişi sivrisineklerin aktivite seviyesini artırdığını gösterdi.Renkli nokta deneyleri, CO2'yi kokladıktan sonra bu sivrisineklerin gözlerinin görsel spektrumda belirli dalga boylarını tercih ettiğini ortaya çıkardı.Bu durumun insanların koku almasıyla benzerlikler taşıdığını söyleyen Riffell, "Bir kaldırımda olduğunuzu, pasta kabuğu ve tarçın kokusu aldığınızı hayal edin. Bu muhtemelen yakınlarda bir fırın olduğuna dair bir işarettir ve onu aramaya başlayabilirsiniz. Burada, bir fırının kendi versiyonunu kokladıktan sonra sivrisineklerin hangi görsel öğeleri aradığını öğrenmeye başladık" ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, sivrisineklerin renkleri insan gözleriyle aynı şekilde algılayıp algılamadığını bilmiyorlar. Ancak araştırmacılar, sivrisineklerin CO2'yi kokladıktan sonra tercih ettiği renklerin çoğunun (turuncu, kırmızı ve siyah) daha uzun dalga boylarına karşılık geldiğini tespit etti. İnsan derisi de, pigmentasyondan bağımsız olarak, kırmızı-turuncu aralıkta uzun dalga boylu bir sinyal veriyor.

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araştırma, sivrisinek, renk, deney