Araştırma: Uyku sorunları, yetişkinlerde kalp hastalığı riskini yüzde 141 artırıyor

Yapılan bir araştırmada, düzensiz ve yetersiz uyku düzeninin uzun vadede kalp sağlığına zararlı olabileceği ortaya çıkarıldı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

Yetersiz uykunun bireysel yönleri kalp sağlığına zararlı olabilir. Ancak bunları birleştirirseniz, kalp hastalığı riski yüzde 141'e kadar artabilir. Bilimsel Raporlar dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmanın bulgusu budur.Güney Florida Üniveristesi önderliğinde yürütülen bir araştırmaya göre, ortalama yaşı 53 olan 6.280 yetişkinden alınan uyku verileri incelendi ve yetersiz uykunun kalp hastalıkları riskini yüzde 141 oranında artırabileceği ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, uyku sağlığının düzenlilik, memnuniyet, uyanma saatleri, uyku zamanlaması, uyku verimliliği ve uyku süresi gibi birçok yönüne odaklandı ve bunları kalp hastalıklarıyla ilişkilendirdi ve uyku sağlığı problemlerindeki her ilave artışın, kalp hastalığı riskinin yüzde 54 artmasıyla ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.Uyku sağlığı problemlerindeki artışla ilişkili tahmini kalp hastalığı riski, hem kendileri bildirimde bulunan, hem de araştırma cihazı ile uyku verileri ölçülen her hasta için çok daha yüksek, yüzde 141 oranında hesaplandı. Araştırmanın baş yazarı, USF'de yaşlanma çalışmaları doçenti ve STEALTH laboratuvarı direktörü Soomi Lee, çalışmaya elde edilen bulguları şu şekilde değerlendirdi: "Bu bulgular, bir bireyde kalp hastalığı riskini hesaplarken 'birlikte var olan uyku sağlığı sorunlarının' değerlendirilmesinin önemini göstermektedir. Bu, orta yaştaki yetişkinler arasında daha fazla uyku sağlığı sorununun kalp hastalığı riskini artırdığını gösteren ilk çalışmalardan biri. Hem kendi kendine rapor hem de aktigrafi uyku verilerini sağlayanlarda tahmin edilen riskin daha yüksek olması, uyku sağlığını doğru ve kapsamlı bir şekilde ölçmenin kalp hastalığı tahminini artırmak için önemli olduğunu düşündürüyor."Araştırmada, katılımcılara, doktorlarının aritmi, kalp üfürümü veya genişlemiş kalp hastalığı gibi hastalıklara sahip olup olmadıkları soruldu. Yüksek tansiyon ise, bir kalp hastalığı durumundan ziyade kalp hastalığı için bir risk faktörü olarak etiketlendiğinden bir tanı olarak kabul edilmedi. Ayrıca, katılımcıların aile üyelerindeki kalp hastalığı öyküsü ve ırk, cinsiyet, sigara, depresyon ve fiziksel aktivite gibi sosyodemografik faktörler de kontrol edildi.Araştırmada ayrıca, kadınların daha fazla uyku sağlığı sorunu olduğunu bildirirken, erkeklerin kalp hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gözlemledi. Ancak cinsiyet, yine de iki faktör arasındaki genel korelasyonu etkilemiyor. Öte yandan, siyah katılımcıların beyaz katılımcılara göre daha fazla uyku sağlığı sorunu ve kalp hastalığı prevalansı olduğu, ancak uyku sağlığı ile kalp hastalığı arasındaki güçlü ilişkinin genel olarak ırka göre farklılık göstermediği de elde edilen bulgular arasında. Lee, uyku sağlığının her yaş için önemli olduğunu, ancak 'daha uzun bir süreye yayılması, iş ve aile rolleri nedeniyle çeşitli ve daha stresli yaşam deneyimlerinden oluşması' nedeniyle ekibin orta yetişkinliğe odaklandığını açıkladı.

