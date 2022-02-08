https://tr.sputniknews.com/20220208/atso-yetkilisi-kirasi-25-bin-olan-esnaf-70-bin-tl-elektrik-faturasi-gelince-isci-cikartmak-zorunda-1053593995.html

ATSO yetkilisi: Kirası 25 bin olan esnaf, 70 bin TL elektrik faturası gelince işçi çıkartmak zorunda

ATSO yetkilisi: Kirası 25 bin olan esnaf, 70 bin TL elektrik faturası gelince işçi çıkartmak zorunda

Elektriğe gelen yüzde 125’lik zam sonrası işletmeciler dükkanlarına gelen faturaları ödemekte güçlük çekiyor. Birçok ilde elektrik faturalarına tepkiler... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T11:05+0300

2022-02-08T11:05+0300

2022-02-08T11:05+0300

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ATSO Meslek Komitesi Başkanı Kökerer, “Antalya’da 300 kişiye ekmek kapısı olan bir restoran zinciri 30 kişiyi işten çıkarttı. Antalya Ticaret Odası’nın 58 bin üyesi var 38 bini aidatı ödeyemedi. Ben de işletmem de 3 kişi işten çıkartmak zorunda kaldım’’ dedi.İşte Şeyhmus Kökerer’in açıklamalarından satırbaşları:'Sözün bittiği yerdeyiz'‘’Ben bilardo üzerine kafe işletiyorum. Daha önceleri 6-7 bin lira gelen elektrik faturası bu ay 15 bin 450 lira geldi. Pandeminin yaralarını sarmaya çalışırken faturalar belimizi büktü. Şehir merkezinin en güzel yerlerinde kirası 25 bin lira olan işletmelere 70-80 bin lira elektrik faturası geliyorsa sözün bittiği yerdeyiz demektir. Antalya Ticaret Odası’nın 58 bin üyesi var 38 bini aidatı ödeyemedi. İşletmeler işten çıkarmaya başladılar. Kendi iş yerimde 3 kişiyi işten çıkarttım çünkü asgari ücretten bir kişinin işletme sahibine maliyeti 7 bin 500 lira. 3 Çalışanın bana maliyeti 22 bin 500 lira. Başka çarem kalmadı. Pandemi döneminde çektiğim kredilerimi kapatmaya çalışıyorum. Kredimi ödeyemezsem kapıma icra gelir öylesi daha mı iyi? Ben işletmemde zam yapamıyorum çünkü zaten hayat pahalılığından dolayı şuan bile müşteri kaybetmeye başladık. Özel bankalara kredi için müracaat ettim yüzde 35 ile kredi veriyorlar. Hiçbir yere borcum olmadığı halde devlet bankasından kredi alamıyorum.'58 bin üyenin 38 bini aidat ödeyemedi'Havalar soğuk dükkanda klima çalıştırıyorum aman müşteri üşümesin diyorum ama müşteriler, ‘Klimayı açmayın biz soğukta otururuz. Size masraf, bize de yük olmasın’ diyorlar. İşletmeler çok zor durumdalar kepenklerini açamaz hale geldiler. Şehrin en güzel yeri Güllük caddesinde ‘sahibinden kiralık dükkan’ yazıyorsa durum vahim demektir. Dünyanın hiçbir yerinde elektriğe yüzde 126 zam yapılmamıştır. Antalya’da 300 kişiye ekmek kapısı olan bir restoran zinciri 30 kişiyi işten çıkarttı. Antalya Ticaret Odası’nın 58 bin üyesi var 38 bini aidatı ödeyemedi. Aynı zamanda işsiz olup buralara gelip iş arayanların da sayısı çok yüksek. İflaslar başladı, böyle giderse intiharlar başlayacak. Yetkililerden istediğimiz israf etmemeleri. Türkiye 130 bin makam aracı var ama Almanya’da 8 bin. Demek ki bu ülkede bir israf söz konusu. Tüm Türkiye’de esnaf sokağa indi geçinemiyoruz diyor vatandaşlar geçinemiyoruz diyor ama vatandaşların sesini duymayan bir tek sağır sultan kaldı.’’

https://tr.sputniknews.com/20220206/vatandaslar-elektrik-faturalarini-yakti-devlet-dedasa-el-atsin-1053529737.html

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