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Ayçiçek yağı fiyatı yeniden yükselişe geçti
Ayçiçek yağı fiyatı yeniden yükselişe geçti
Geçen yıl yaşanan ayçiçek yağında yaşanan fiyat artışının ardından marketler Aralık 2021’in son haftasında indirime gitti. Ancak marketlerde 5 litrelik ayçiçek... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T10:09+0300
2022-02-08T10:09+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
ekonomik kriz
gıda fiyatları
zam
ayçiçek yağı
fiyat
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Ayçiçek yağı fiyatları yine yükseldi. Aralık ayının son haftasında sembolik bir indirim yapan zincir marketler, 5 litrelik yağın fiyatını yeniden 119-140 liraya çıkardı. Fiyat artışlarını hammadde sıkıntısına bağlayan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, fiyatları düşürme yolunun üretimi artırmaktan geçtiğini söyledi.Hasat dönemi sonrasında ülkemizin ürettiği hammaddenin sonlarına yaklaşıldığını söyleyen Büyükhelvacıgil, “Her yıl olduğu gibi, yeni hasat dönemine kadar ülkemizin ihtiyacını bundan sonraki dönemde ithalatla karşılayacağız” dedi.Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Büyükhelvacıgil, pandemiden dolayı Türkiye’de ve dünyada bitkisel yağ piyasalarının çok sıkıntılı geçtiğini belirtti. Büyükhelvacıgil, şu bilgileri paylaştı:'3 milyon tona çıkarabiliriz'Girdi maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken Büyükhelvacıgil, “En önemli hedefimiz, ayçiçeğinde üretimimizi 2,5-3 milyon tona çıkarabilmek. Bu ihtiyacımızı çözebilirsek fiyat ve üretim anlamında sektörümüzün ve vatandaşlarımızın rahatlamasını, sorunların çözümünü sağlayabiliriz. Yağlı tohumlarda ithalatı, dolayısıyla hammadde maliyetlerini düşürürsek, dünya ile çok daha güçlü bir şekilde rekabet edebilecek düzeye gelebiliriz. Türkiye, zengin tarımsal potansiyeli olan bir ülkedir” diye konuştu.'Yüzde 75 dışarı bağımlı haldeyizBüyükhelvacıgil, dünya bitkisel yağ piyasalarındaki olağanüstü fiyat hareketlerinin hem üreticilere, sanayicilere ve hem de tüketicilere zor günler yaşattığını hatırlattı. Büyükhelvacıgil, “Yağlı tohumlar, ülkemizin ithalattaki ilk 10 kalemi içerisinde yer alıyor. Ham madde bakımından maalesef yüzde 75 oranında dışa bağımlıyız” açıklamasında bulundu.'Doğru planlama ile yüzler güler'Yılda 3,5- 4 milyar doları dışarıya ödediğimizi söyleyen Büyükhelvacıgil, “Güçlü bir sanayimiz ve Avrupa standartlarının üzerinde bir alt yapımız var. Doğru bir üretim planlaması ile ayçiçeğinde dışa bağımlılığı sona erdirerek dünyada fiyat dalgalanmalarında daha az etkilenir ve üreticinin de sanayicinin yüzünü güldürebiliriz" ifadelerini kullandı.
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türkiye, ekonomi, ekonomik kriz, gıda fiyatları, zam, ayçiçek yağı, fiyat

Ayçiçek yağı fiyatı yeniden yükselişe geçti

10:09 08.02.2022
© AAAyçiçek yağı, Yağ
Ayçiçek yağı, Yağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Geçen yıl yaşanan ayçiçek yağında yaşanan fiyat artışının ardından marketler Aralık 2021’in son haftasında indirime gitti. Ancak marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı yeniden yükselerek 119 liradan başlıyor, 140 liraya kadar çıkıyor.
Ayçiçek yağı fiyatları yine yükseldi. Aralık ayının son haftasında sembolik bir indirim yapan zincir marketler, 5 litrelik yağın fiyatını yeniden 119-140 liraya çıkardı. Fiyat artışlarını hammadde sıkıntısına bağlayan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, fiyatları düşürme yolunun üretimi artırmaktan geçtiğini söyledi.
Hasat dönemi sonrasında ülkemizin ürettiği hammaddenin sonlarına yaklaşıldığını söyleyen Büyükhelvacıgil, “Her yıl olduğu gibi, yeni hasat dönemine kadar ülkemizin ihtiyacını bundan sonraki dönemde ithalatla karşılayacağız” dedi.
Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Büyükhelvacıgil, pandemiden dolayı Türkiye’de ve dünyada bitkisel yağ piyasalarının çok sıkıntılı geçtiğini belirtti. Büyükhelvacıgil, şu bilgileri paylaştı:
“Ayçiçeği üretim rekoltemiz 1,7 milyon ton civarında gerçekleşti. Üreticinin de, sanayicinin de yüzünü güldüren bu rekolte, yıllık ihtiyacımız olan 2,5-3 milyon ton hedefine ulaşmada çok önemli bir gelişme. En çok ithalat gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Bölgesi’nde de üretim geçtiğimiz yıl rekor kırdı. Sadece Ukrayna ve Rusya’da toplam üretim 35 milyon ton civarında gerçekleşti. Ancak bütün bunlar yağ fiyatlarının düşmesine yetmemiş görünüyor.”

'3 milyon tona çıkarabiliriz'

Girdi maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken Büyükhelvacıgil, “En önemli hedefimiz, ayçiçeğinde üretimimizi 2,5-3 milyon tona çıkarabilmek. Bu ihtiyacımızı çözebilirsek fiyat ve üretim anlamında sektörümüzün ve vatandaşlarımızın rahatlamasını, sorunların çözümünü sağlayabiliriz. Yağlı tohumlarda ithalatı, dolayısıyla hammadde maliyetlerini düşürürsek, dünya ile çok daha güçlü bir şekilde rekabet edebilecek düzeye gelebiliriz. Türkiye, zengin tarımsal potansiyeli olan bir ülkedir” diye konuştu.

'Yüzde 75 dışarı bağımlı haldeyiz

Büyükhelvacıgil, dünya bitkisel yağ piyasalarındaki olağanüstü fiyat hareketlerinin hem üreticilere, sanayicilere ve hem de tüketicilere zor günler yaşattığını hatırlattı. Büyükhelvacıgil, “Yağlı tohumlar, ülkemizin ithalattaki ilk 10 kalemi içerisinde yer alıyor. Ham madde bakımından maalesef yüzde 75 oranında dışa bağımlıyız” açıklamasında bulundu.

'Doğru planlama ile yüzler güler'

Yılda 3,5- 4 milyar doları dışarıya ödediğimizi söyleyen Büyükhelvacıgil, “Güçlü bir sanayimiz ve Avrupa standartlarının üzerinde bir alt yapımız var. Doğru bir üretim planlaması ile ayçiçeğinde dışa bağımlılığı sona erdirerek dünyada fiyat dalgalanmalarında daha az etkilenir ve üreticinin de sanayicinin yüzünü güldürebiliriz" ifadelerini kullandı.
Kış ortasında erik hasadı: Tanesi 20 lira - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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