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Bakan Çavuşoğlu: 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır
Bakan Çavuşoğlu: 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor"... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T14:13+0300
2022-02-08T14:31+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
yunanistan
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi.Yunanistan'ın mültecilere yönelik geri itme tutumunun 'devlet politikası' haline geldiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, " AB'nin de suçu var. 19 göçmenin donarak ölmesi nasıl izah edilir Kim dur diyecek buna? İnsan hakları savunucuları nerede? Onda birini biz yapsak AB aşırı sert tepki verir. Sorumlusu Yunanistan ile AB ve göçmenleri görmezden gelen ülkeler" diye konuştu.
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, yunanistan

Bakan Çavuşoğlu: 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır

14:13 08.02.2022 (güncellendi: 14:31 08.02.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor" açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır" diye de ekledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Yunanistan'ın mültecilere yönelik geri itme tutumunun 'devlet politikası' haline geldiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, " AB'nin de suçu var. 19 göçmenin donarak ölmesi nasıl izah edilir Kim dur diyecek buna? İnsan hakları savunucuları nerede? Onda birini biz yapsak AB aşırı sert tepki verir. Sorumlusu Yunanistan ile AB ve göçmenleri görmezden gelen ülkeler" diye konuştu.
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