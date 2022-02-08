https://tr.sputniknews.com/20220208/bakan-cavusoglu-yunanistan-insan-haklarini-ihlal-ederek-geri-itme-politikasini-devam-ettiriyor-1053607131.html

Bakan Çavuşoğlu: 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır

Bakan Çavuşoğlu: 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor"... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T14:13+0300

2022-02-08T14:13+0300

2022-02-08T14:31+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri bakanlığı

yunanistan

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi.Yunanistan'ın mültecilere yönelik geri itme tutumunun 'devlet politikası' haline geldiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, " AB'nin de suçu var. 19 göçmenin donarak ölmesi nasıl izah edilir Kim dur diyecek buna? İnsan hakları savunucuları nerede? Onda birini biz yapsak AB aşırı sert tepki verir. Sorumlusu Yunanistan ile AB ve göçmenleri görmezden gelen ülkeler" diye konuştu.

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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, yunanistan