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Bakan Koca: Turkovac'ın gitmediği il kalmadı
Bakan Koca: Turkovac'ın gitmediği il kalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın" açıklaması yaptı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
turkovac
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi. Yerli aşı Turkovac, 22 Aralık'ta kullanım onayı almış ve seri üretimine başlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/turkovac-ankarada-4-hastanede-daha-uygulanmaya-basliyor-1053539299.html
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turkovac, koronavirüs, koronavirüs aşısı, fahrettin koca

Bakan Koca: Turkovac'ın gitmediği il kalmadı

10:03 08.02.2022 (güncellendi: 10:11 08.02.2022)
© AATurkovac
Turkovac - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın" açıklaması yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.
Yerli aşı Turkovac, 22 Aralık'ta kullanım onayı almış ve seri üretimine başlanmıştı.
Turkovac - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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