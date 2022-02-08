https://tr.sputniknews.com/20220208/bakan-koca-turkovacin-gitmedigi-il-kalmadi-1053591481.html

Bakan Koca: Turkovac'ın gitmediği il kalmadı

Bakan Koca: Turkovac'ın gitmediği il kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın" açıklaması yaptı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

turkovac

koronavirüs

koronavirüs aşısı

fahrettin koca

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Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi. Yerli aşı Turkovac, 22 Aralık'ta kullanım onayı almış ve seri üretimine başlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220207/turkovac-ankarada-4-hastanede-daha-uygulanmaya-basliyor-1053539299.html

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turkovac, koronavirüs, koronavirüs aşısı, fahrettin koca