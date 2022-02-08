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https://tr.sputniknews.com/20220208/bakan-koca-turkovacin-gitmedigi-il-kalmadi-1053591481.html
Bakan Koca: Turkovac'ın gitmediği il kalmadı
Bakan Koca: Turkovac'ın gitmediği il kalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın" açıklaması yaptı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T10:03+0300
2022-02-08T10:03+0300
2022-02-08T10:11+0300
koronavirüs
turkovac
koronavirüs
koronavirüs aşısı
fahrettin koca
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Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi. Yerli aşı Turkovac, 22 Aralık'ta kullanım onayı almış ve seri üretimine başlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/turkovac-ankarada-4-hastanede-daha-uygulanmaya-basliyor-1053539299.html
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turkovac, koronavirüs, koronavirüs aşısı, fahrettin koca
Bakan Koca: Turkovac'ın gitmediği il kalmadı 10:03 08.02.2022 (güncellendi: 10:11 08.02.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın" açıklaması yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.
Yerli aşı Turkovac, 22 Aralık'ta kullanım onayı almış ve seri üretimine başlanmıştı.