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Bakan Kurum: Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacak
Bakan Kurum: Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacak
Bakan Kurum, Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını ve yıkılan binanın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T00:50+0300
2022-02-08T00:50+0300
türkiye
üsküdar
apartman
murat kurum
kira yardımı
kentsel dönüşüm
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada evleri zarar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üsküdar'a bağlı Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki bir binada meydana gelen patlamanın ardından apartmandaki yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyesi ile başlattıklarını belirtti.Yıkılan binanın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, "Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
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üsküdar, apartman, murat kurum, kira yardımı, kentsel dönüşüm

Bakan Kurum: Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacak

00:50 08.02.2022
© AAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Bakan Kurum, Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını ve yıkılan binanın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştirileceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada evleri zarar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üsküdar'a bağlı Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki bir binada meydana gelen patlamanın ardından apartmandaki yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyesi ile başlattıklarını belirtti.
Yıkılan binanın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, "Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
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