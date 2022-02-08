https://tr.sputniknews.com/20220208/bakan-ozerden-bakan-bozdaga-ziyaret-1053582356.html

Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a ziyaret

Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanlı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

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mahmut özer

bekir bozdağ

ziyaret

politika

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakanlıkta yapılan ziyaret sonrası iki bakan hatıra fotoğrafı çektirdi.

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mahmut özer, bekir bozdağ, ziyaret