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Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a ziyaret
Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a ziyaret
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanlı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T00:19+0300
2022-02-08T00:19+0300
2022-02-08T00:24+0300
mahmut özer
bekir bozdağ
ziyaret
politika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakanlıkta yapılan ziyaret sonrası iki bakan hatıra fotoğrafı çektirdi.
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mahmut özer, bekir bozdağ, ziyaret
Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a ziyaret 00:19 08.02.2022 (güncellendi: 00:24 08.02.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanlı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bakanlıkta yapılan ziyaret sonrası iki bakan hatıra fotoğrafı çektirdi.