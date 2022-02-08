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Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a ziyaret
Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a ziyaret
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanlı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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bekir bozdağ
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakanlıkta yapılan ziyaret sonrası iki bakan hatıra fotoğrafı çektirdi.
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mahmut özer, bekir bozdağ, ziyaret

Bakan Özer'den Bakan Bozdağ'a ziyaret

00:19 08.02.2022 (güncellendi: 00:24 08.02.2022)
© DHAMahmut Özer, Bekir Bozdağ
Mahmut Özer, Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanlı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bakanlıkta yapılan ziyaret sonrası iki bakan hatıra fotoğrafı çektirdi.
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