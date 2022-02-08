https://tr.sputniknews.com/20220208/barcelona-ve-spotify-arasindaki-anlasmanin-detaylari-belli-oldu-1053618724.html

Barcelona ve Spotify arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu

Barcelona ve Spotify arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu

Barcelona yeni sponsorluk anlaşmasıyla Camp Nou'nun ismini değiştirmeye hazırlanıyor. Katalan kulübü ile Spotify arasındaki işbirliğinin detayları belli oldu. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T17:13+0300

2022-02-08T17:13+0300

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barcelona

spor

spotify

camp nou stadı

sponsor

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Barcelona, gelecek sezon takıma sponsor olmak için Spotify ile anlaşmaya vardı.RAC1'in haberine göre, taraflar 3 sezon için 280 milyon euro değerinde anlaşmaya vardı.NTV'nin aktardığına göre, Barcelona'nın ana sponsorluğunu Rakuten'den devralacak olan İsveçli müzik yayını şirketi, erkek ve kadın futbol takımının forma ismini üstlenecek.Stadyumun ismi tarihte ilk defa değişiyorAnlaşmanın bir parçası olarak Camp Nou'nun adı 'Camp Nou Spotify' olarak değiştirilecek.Spotify yöneticileri, Atletico Madrid maçını Camp Nou'da izledi. Arsenal taraftarı olan Spotify genel müdürü Daniel Ek, görüşmeleri birebir kendisi üstlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220201/barcelonanin-13-milyar-euro-borcundan-eski-yonetim-sorumlu-tutuldu-1053367229.html

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barcelona, spotify, camp nou stadı, sponsor