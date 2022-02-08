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https://tr.sputniknews.com/20220208/bedava-dagitilan-sucuk-ekmekten-almak-isteyenler-izdihama-neden-oldu-1053623546.html
Bedava dağıtılan sucuk ekmekten almak isteyenler izdihama neden oldu
Bedava dağıtılan sucuk ekmekten almak isteyenler izdihama neden oldu
Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'Erzincan Kültür ve Sanat Günleri' etkinlikleri kapsamında meydanda kurulan ocak... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
erzincan
sucuk
ekmek
izdiham
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Erzincan Dörtyol Meydanı'nda 'Erzincan Kültür ve Sanat Günleri' etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi. Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan programda yerel sanatçılar tarafından konser verildi. Konser devam ederken alanın yan tarafında kurulan ocak başında vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılmaya başlandı. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve diğer kent protokolünün alandan ayrılmalarının ardından sucuk ekmek dağıtımı izdihama neden oldu. Sucuk ekmek almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar güç anlar yaşadı. Sucuk ekmek alan bazı vatandaşlar, “Biraz çile çektik. Zor oldu ama sonunda almayı başardık. Sıra ihlal edilince izdiham, karışıklık oldu” ifadelerine yer verdi.
türkiye
erzincan
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erzincan, sucuk, ekmek, izdiham

Bedava dağıtılan sucuk ekmekten almak isteyenler izdihama neden oldu

20:10 08.02.2022 (güncellendi: 20:31 08.02.2022)
© İHA / AHMET AKBUĞA - EMİN FERHAT SEVİLİR-AW538960Sucuk ekmek
Sucuk ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA / AHMET AKBUĞA - EMİN FERHAT SEVİLİR-AW538960
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Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'Erzincan Kültür ve Sanat Günleri' etkinlikleri kapsamında meydanda kurulan ocak başında bedava dağıtılan sucuk ekmek izdihama neden oldu.
Erzincan Dörtyol Meydanı'nda 'Erzincan Kültür ve Sanat Günleri' etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi. Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan programda yerel sanatçılar tarafından konser verildi. Konser devam ederken alanın yan tarafında kurulan ocak başında vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılmaya başlandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve diğer kent protokolünün alandan ayrılmalarının ardından sucuk ekmek dağıtımı izdihama neden oldu. Sucuk ekmek almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar güç anlar yaşadı. Sucuk ekmek alan bazı vatandaşlar, “Biraz çile çektik. Zor oldu ama sonunda almayı başardık. Sıra ihlal edilince izdiham, karışıklık oldu” ifadelerine yer verdi.
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