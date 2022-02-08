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https://tr.sputniknews.com/20220208/benzine-71-kurus-zam-geldi-pompa-satis-fiyatlarina-yansiyacak-1053623500.html
Benzine 71 Kuruş zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıyacak
Benzine 71 Kuruş zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıyacak
Benzine 71 kuruş zam yapıldı. 9 Şubat itibariyle geçerli olacak zam pompaya yansıyacak. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T19:34+0300
2022-02-08T19:34+0300
2022-02-08T19:36+0300
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son dakika
Benzine 71 Kuruş zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıyacak
19:34 08.02.2022 (güncellendi: 19:36 08.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Benzine 71 kuruş zam yapıldı. 9 Şubat itibariyle geçerli olacak zam pompaya yansıyacak.