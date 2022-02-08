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Benzine 71 Kuruş zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıyacak
Benzine 71 Kuruş zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıyacak
Benzine 71 kuruş zam yapıldı. 9 Şubat itibariyle geçerli olacak zam pompaya yansıyacak. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T19:34+0300
2022-02-08T19:36+0300
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Benzine 71 Kuruş zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıyacak

19:34 08.02.2022 (güncellendi: 19:36 08.02.2022)
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Benzine 71 kuruş zam yapıldı. 9 Şubat itibariyle geçerli olacak zam pompaya yansıyacak.
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