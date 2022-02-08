'Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaştı' iddiası

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un aktardığı habere göre, olağan genel kurulda bir sürpriz olmazsa ve Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçilirse Şenol Güneş resmen göreve başlayacak.Gedson Fernandez'i Güneş istediSergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasından sonra Beşiktaş'ı yakından takip eden Şenol Güneş yönetime raporda hazırladı. Gedson Fernandes transferinin bu bağlamda yapıldığı öğrenildi. Gelecek sezon Beşiktaş'ın başına geçecek olan Şenol Güneş, 1 stoper, 1 sağ bek, 2 orta saha, 2 hücuma dönük kanat oyuncusu ve 1 de forvet transferi istedi. Beşiktaş yönetimi sözleşmesi bitecek olan Larin, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'u takımda tutmak istiyor. Sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi için yeni bir girişimde bulunulmayacak. Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic için henüz bir karar verilmedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, gelecek sezon için Şenol Güneş ile anlaştığı belirtildi. Beşiktaş'ın Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandez'i de Güneş'in isteği üzerine transfer ettiği ifade edildi.
Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un aktardığı habere göre, olağan genel kurulda bir sürpriz olmazsa ve Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçilirse Şenol Güneş resmen göreve başlayacak.
Gedson Fernandez'i Güneş istedi
Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasından sonra Beşiktaş'ı yakından takip eden Şenol Güneş yönetime raporda hazırladı.
Gedson Fernandes transferinin bu bağlamda yapıldığı öğrenildi.
Gelecek sezon Beşiktaş'ın başına geçecek olan Şenol Güneş, 1 stoper, 1 sağ bek, 2 orta saha, 2 hücuma dönük kanat oyuncusu ve 1 de forvet transferi istedi.
Beşiktaş yönetimi sözleşmesi bitecek olan Larin, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'u takımda tutmak istiyor. Sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi için yeni bir girişimde bulunulmayacak. Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic için henüz bir karar verilmedi.