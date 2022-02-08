https://tr.sputniknews.com/20220208/bidenin-bas-bilim-danismani-lander-is-yerinde-zorbalik-yaptigini-kabul-ederek-istifa-etti-1053594941.html

Biden'ın baş bilim danışmanı Lander, işyerinde zorbalık yaptığını kabul ederek istifa etti

Biden'ın baş bilim danışmanı Lander, işyerinde zorbalık yaptığını kabul ederek istifa etti

İşyeri zorbalığına sıfır hoşgörü politikası açıklamış Biden'ın hakkındaki şikayetlerin ayyuka çıkmasına rağmen görevden almadığı baş bilim danışmanı Lander... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T11:28+0300

2022-02-08T11:28+0300

2022-02-08T11:29+0300

dünya

abd

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ABD Başkanı Joe Biden'ın baş bilim danışmanı Dr. Eric Lander, çalışma arkadaşlarına aşağılama ve zorbalık uyguladığı iddialarına dair Beyaz Saray'da iki aydır devam eden soruşturma sonucunda istifa etti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (OSTP) Direktörü Lander'ın istifasını kabul ettiğini ve pandemi, kanser, iklim değişikliğiyle mücadeleye verdiği katkıdan ötürü teşekkür ettiğini duyurdu.İstifa mektubunda "Kendileriyle konuşma tarzımla geçmişteki ve şimdiki meslektaşlarıma zarar verdiğim için yıkıldım" diyen Dr. Lander, “Söylediklerimin ve onları söyleme şeklimin hem erkeklere hem de kadınlara yönelik zaman zaman saygısızlık ve alçaltıcı olma çizgisini aştığı açık” itirafında bulundu. Görev devrinin normal düzeninde seyretmesi için en geç 18 Şubat'ta ayrılacağını söyledi.Soruşturmaya göre Lander'ın eski genel danışmanı Rachel Wallace dahil özellikle kadınlara yönelik zorbalık yaptığına, çalışanlara saygısız davrandığına dair 'güvenilir kanıtlar' bulundu.Wallace, Lander'ın işleri yürütme tarzını eleştirenlere 'alay ederek, küçük düşürerek, çalışma arkadaşlarının önünde utandırarak, dışlayarak, görevlerini ellerinden alarak, görev yerlerini değiştirerek ya da kovarak misillemede bulunduğunu' iddia etmişti.Wallace, Lander'ın davranışları nedeniyle 'kadınların gözyaşları içinde kaldığını, travma geçirdiğini ve kendilerini savunmasız, yalnız bırakılmış hissettiklerini' dile getirmişti. Lander hakkında bir dizi kadın da 'diğer personelin önünde kendileriyle aşağılayıcı veya yıpratıcı şekilde konuşarak olumsuz etkileşime neden olduğu' gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Yaklaşık 140 kişinin çalıştığı OSTP'de Lander'ın astı 14 mevcut ve eski çalışan, çalışma ortamını 'zehirli' diye niteledi. Astlarına sık sık kötü muamele etmek, onları görevden almak, özellikle kadınları ağlatmakla suçlanan Lander'ın bağırıp çağırdığı ve içlerinden bazılarına meslektaşlarının önünde aşağılanmış hissettirdiği yönünde 9 mevcut ve eski çalışan şikayette bulundu. 'İşyeri zorbalığına sıfır hoşgörü politikası' açıklamış bulunan Biden, Lander hakkındaki şikayetlerin aylardır ayyuka çıkmasına rağmen baş bilim danışmanını görevde tutmakta uzun süre ısrar ettiği için eleştirilerin odağındaydı. Demokrat Partili ABD Başkanı, Ocak 2021'deki yemin töreninde, meslektaşlarına saygısızca davranan veya herhangi biriyle aşağılayıcı konuşanı her kim olursa olsun 'anında' kovacağına söylemişti. OSTP kabine dahilinde statüye sahip olduğundan, Lander'ın istifası, Biden'ın ekibinden bugüne kadarki en yüksek profilli ayrılık anlamına geliyor.

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