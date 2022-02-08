https://tr.sputniknews.com/20220208/bloomberg-nebati-turkiyede-enflasyonun-yabancilarin-anlayamayacagi-sebepten-yukseldigini-soyledi-1053613786.html

Bloomberg: Nebati, Türkiye’de enflasyonun yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi

Bloomberg: Nebati, Türkiye’de enflasyonun yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi

Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun 'yabancıların... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T16:08+0300

2022-02-08T16:08+0300

2022-02-08T16:11+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

enflasyon

dolar/tl

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi.Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da düzenlenen toplantıda yatırımcılara 'kurun mevcut seviyelerde kalacağını' söyledi.Kaynaklara göre Nebati hafta sonu Dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.Nebati gerekirse KGF’nin artırılabileceğinin de mesajını verdi.Bakan Nebati yabancı yatırımcılara ayrıca 'Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini' söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/nebati-londrada-banka-ve-yatirimcilarin-ust-duzey-yoneticileri-ile-gorusmeler-cok-olumlu-gecti-1053579843.html

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enflasyon, dolar/tl