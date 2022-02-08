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https://tr.sputniknews.com/20220208/bloomberg-nebati-turkiyede-enflasyonun-yabancilarin-anlayamayacagi-sebepten-yukseldigini-soyledi-1053613786.html
Bloomberg: Nebati, Türkiye’de enflasyonun yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi
Bloomberg: Nebati, Türkiye’de enflasyonun yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi
Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun 'yabancıların... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T16:08+0300
2022-02-08T16:11+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
enflasyon
dolar/tl
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi.Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da düzenlenen toplantıda yatırımcılara 'kurun mevcut seviyelerde kalacağını' söyledi.Kaynaklara göre Nebati hafta sonu Dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.Nebati gerekirse KGF’nin artırılabileceğinin de mesajını verdi.Bakan Nebati yabancı yatırımcılara ayrıca 'Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini' söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220207/nebati-londrada-banka-ve-yatirimcilarin-ust-duzey-yoneticileri-ile-gorusmeler-cok-olumlu-gecti-1053579843.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enflasyon, dolar/tl

Bloomberg: Nebati, Türkiye’de enflasyonun yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi

16:08 08.02.2022 (güncellendi: 16:11 08.02.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun 'yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini' söylediğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi.
Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da düzenlenen toplantıda yatırımcılara 'kurun mevcut seviyelerde kalacağını' söyledi.
Kaynaklara göre Nebati hafta sonu Dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.
Nebati gerekirse KGF’nin artırılabileceğinin de mesajını verdi.
Bakan Nebati yabancı yatırımcılara ayrıca 'Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini' söyledi.
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
EKONOMİ
Bakan Nebati: Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle görüşmeler olumlu geçti
Dün, 22:35
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