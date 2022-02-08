Bloomberg: Nebati, Türkiye’de enflasyonun yabancıların anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi.Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da düzenlenen toplantıda yatırımcılara 'kurun mevcut seviyelerde kalacağını' söyledi.Kaynaklara göre Nebati hafta sonu Dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.Nebati gerekirse KGF’nin artırılabileceğinin de mesajını verdi.Bakan Nebati yabancı yatırımcılara ayrıca 'Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini' söyledi.
Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da gerçekleştirdiği toplantıda yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun 'yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini' söylediğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi.
Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da düzenlenen toplantıda yatırımcılara 'kurun mevcut seviyelerde kalacağını' söyledi.
Kaynaklara göre Nebati hafta sonu Dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.
Nebati gerekirse KGF’nin artırılabileceğinin de mesajını verdi.
Bakan Nebati yabancı yatırımcılara ayrıca 'Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini' söyledi.