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'Bohemian Rhapsody'nin yapımcısından Michael Jackson filmi
'Bohemian Rhapsody'nin yapımcısından Michael Jackson filmi
Lionsgate yaptığı açıklamada, Michael Jackson'ın hayatına ve kariyerine dayanan yeni bir biyografi filmi olan ‘Michael’ın dünya çapındaki haklarını aldığını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:15+0300
2022-02-08T15:24+0300
bohemian rhapsody
oscar
yaşam
michael jackson
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'Popun kralı' Michael Jackson'ın hayatı film oluyor. Oscar ödüllü Queen biyografisi ‘Bohemian Rhapsody’nin yapımcılığını üstlenen Graham King, filmin yapımcılığını Jackson'ın mirasının yöneticileri John Branca ve John McClain ile birlikte yapacak.Senaryoyu, daha önce ‘The Aviator’ ve ‘Gladiator’ gibi filmlerin senaryolarına imza atan, üç Oscar adaylığı bulunan senarist John McClain yazacak.Beyazperde’nin aktardığına göre, Lionsgate Yönetim Kurulu Başkanı Joe Drake, filmle ilgili olarak "Lionsgate'in bu destansı filmin bir parçası olacağı için çok heyecanlıyım ve 'Bohemian Rhapsody'den 'Ali'ye kadar ikonik hayat hikayeleri anlatmakta başarısını kanıtlamış Graham ile çalışmaktan heyecan duyuyorum" ifadelerinde bulundu."Jackson ailesiyle ilk kez 1981'de tanıştım ve onların mirasını beyaz perdeye taşımaktan onur duyuyorum" diyen Graham King ise sözlerine şu ifadelerle devam etti:Kariyeri boyunca 400 milyondan fazla albüm satışı ve bir nesli tanımlayan çok sayıda hit şarkı ile Michael Jackson, tüm zamanların en etkili müzisyenlerinden biri olarak popüler kültür tarihine geçti. 2003 yılı sonrasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamarıyla karşı karşıya geldi fakat ilerleyen dönemde beraat etti. Jackson, 2009'daki ölümüne kadar tüm suçlamaları reddetti ve iddialar, Jackson ailesinin dava açtığı kutuplaştırıcı HBO belgeseli ‘Leaving Neverland’in (2019) temeli oldu.Lionsgate, yaptığı basın açıklamasında ‘Michael’ı “İzleyicilere Pop'un Kralı olan karmaşık adamın derinlemesine bir tasvirini verecek” bir film olarak tanımladı. Film, Jackson'ın sanatsal süreci ve kişisel hayatı hakkında bilgili bir fikir verdiği için onun en ikonik performanslarına da hayat verecek.
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bohemian rhapsody, oscar, michael jackson

'Bohemian Rhapsody'nin yapımcısından Michael Jackson filmi

15:15 08.02.2022 (güncellendi: 15:24 08.02.2022)
© AP Photo / Rusty KennedyMichael Jackson
Michael Jackson - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Rusty Kennedy
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Lionsgate yaptığı açıklamada, Michael Jackson'ın hayatına ve kariyerine dayanan yeni bir biyografi filmi olan ‘Michael’ın dünya çapındaki haklarını aldığını duyurdu.
'Popun kralı' Michael Jackson'ın hayatı film oluyor. Oscar ödüllü Queen biyografisi ‘Bohemian Rhapsody’nin yapımcılığını üstlenen Graham King, filmin yapımcılığını Jackson'ın mirasının yöneticileri John Branca ve John McClain ile birlikte yapacak.
Senaryoyu, daha önce ‘The Aviator’ ve ‘Gladiator’ gibi filmlerin senaryolarına imza atan, üç Oscar adaylığı bulunan senarist John McClain yazacak.
Beyazperde’nin aktardığına göre, Lionsgate Yönetim Kurulu Başkanı Joe Drake, filmle ilgili olarak "Lionsgate'in bu destansı filmin bir parçası olacağı için çok heyecanlıyım ve 'Bohemian Rhapsody'den 'Ali'ye kadar ikonik hayat hikayeleri anlatmakta başarısını kanıtlamış Graham ile çalışmaktan heyecan duyuyorum" ifadelerinde bulundu.
"Jackson ailesiyle ilk kez 1981'de tanıştım ve onların mirasını beyaz perdeye taşımaktan onur duyuyorum" diyen Graham King ise sözlerine şu ifadelerle devam etti:
"Dodger Stadyumu'nda oturup Zafer Turu'nu izlerken, yaklaşık 38 yıl sonra bu filmin bir parçası olma ayrıcalığına sahip olacağımı asla hayal edemezdim."
Kariyeri boyunca 400 milyondan fazla albüm satışı ve bir nesli tanımlayan çok sayıda hit şarkı ile Michael Jackson, tüm zamanların en etkili müzisyenlerinden biri olarak popüler kültür tarihine geçti. 2003 yılı sonrasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamarıyla karşı karşıya geldi fakat ilerleyen dönemde beraat etti. Jackson, 2009'daki ölümüne kadar tüm suçlamaları reddetti ve iddialar, Jackson ailesinin dava açtığı kutuplaştırıcı HBO belgeseli ‘Leaving Neverland’in (2019) temeli oldu.
Lionsgate, yaptığı basın açıklamasında ‘Michael’ı “İzleyicilere Pop'un Kralı olan karmaşık adamın derinlemesine bir tasvirini verecek” bir film olarak tanımladı. Film, Jackson'ın sanatsal süreci ve kişisel hayatı hakkında bilgili bir fikir verdiği için onun en ikonik performanslarına da hayat verecek.
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