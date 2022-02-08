Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/borrell-macronun-moskovayi-ziyaret-etme-inisiyatifi-memnuniyet-verici-1053628663.html
Borrell: Macron'un Moskova'yı ziyaret etme ‘inisiyatifi’ memnuniyet verici
Borrell: Macron'un Moskova'yı ziyaret etme ‘inisiyatifi’ memnuniyet verici
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Moskova ziyaretini iyi bir ‘inisiyatif’ olarak nitelendirdi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T22:42+0300
2022-02-08T22:42+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
josep borrell
emmanuel macron
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_e3b823262f7661b895a887071b795717.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moskova ziyaretini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini AB'nin Moskova ile diyalog kurma çabalarında iyi bir ‘inisiyatif’ olarak değerlendirdi.ABD'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Borrell, “Cumhurbaşkanı Macron'a ziyareti için teşekkür etmek istiyorum, bu iyi bir inisisiyatifti ve sonuçları önümüzdeki dönemde daha iyi görülecek” dedi.Borrell, şu an AB dönem başkanlığı yapan Fransa liderinin Moskova’yı ziyaretinin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.Pazartesi günü Moskova’da bir araya gelen Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron, 5 saaten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220208/putin-natonun-eylem-planinda-rusya-dusman-olarak-degerlendiriliyor-1053582803.html
avrupa birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_101:0:1700:1199_1920x0_80_0_0_754df6060873afcda679aa2d5fce9a06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, josep borrell, emmanuel macron, rusya, vladimir putin

Borrell: Macron'un Moskova'yı ziyaret etme ‘inisiyatifi’ memnuniyet verici

22:42 08.02.2022
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / John Thys
Abone ol
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Moskova ziyaretini iyi bir ‘inisiyatif’ olarak nitelendirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moskova ziyaretini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini AB'nin Moskova ile diyalog kurma çabalarında iyi bir ‘inisiyatif’ olarak değerlendirdi.
ABD'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Borrell, “Cumhurbaşkanı Macron'a ziyareti için teşekkür etmek istiyorum, bu iyi bir inisisiyatifti ve sonuçları önümüzdeki dönemde daha iyi görülecek” dedi.
Borrell, şu an AB dönem başkanlığı yapan Fransa liderinin Moskova’yı ziyaretinin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.
Pazartesi günü Moskova’da bir araya gelen Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron, 5 saaten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
Ukrayna krizi
Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor
00:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce