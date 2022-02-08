https://tr.sputniknews.com/20220208/borrell-macronun-moskovayi-ziyaret-etme-inisiyatifi-memnuniyet-verici-1053628663.html
Borrell: Macron'un Moskova'yı ziyaret etme ‘inisiyatifi’ memnuniyet verici
Borrell: Macron'un Moskova'yı ziyaret etme ‘inisiyatifi’ memnuniyet verici
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Moskova ziyaretini iyi bir ‘inisiyatif’ olarak nitelendirdi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T22:42+0300
2022-02-08T22:42+0300
2022-02-08T22:42+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moskova ziyaretini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini AB'nin Moskova ile diyalog kurma çabalarında iyi bir ‘inisiyatif’ olarak değerlendirdi.ABD'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Borrell, “Cumhurbaşkanı Macron'a ziyareti için teşekkür etmek istiyorum, bu iyi bir inisisiyatifti ve sonuçları önümüzdeki dönemde daha iyi görülecek” dedi.Borrell, şu an AB dönem başkanlığı yapan Fransa liderinin Moskova’yı ziyaretinin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.Pazartesi günü Moskova’da bir araya gelen Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron, 5 saaten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220208/putin-natonun-eylem-planinda-rusya-dusman-olarak-degerlendiriliyor-1053582803.html
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Borrell: Macron'un Moskova'yı ziyaret etme ‘inisiyatifi’ memnuniyet verici
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Moskova ziyaretini iyi bir ‘inisiyatif’ olarak nitelendirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moskova ziyaretini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini AB'nin Moskova ile diyalog kurma çabalarında iyi bir ‘inisiyatif’ olarak değerlendirdi.
ABD'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Borrell, “Cumhurbaşkanı Macron'a ziyareti için teşekkür etmek istiyorum, bu iyi bir inisisiyatifti ve sonuçları önümüzdeki dönemde daha iyi görülecek” dedi.
Borrell, şu an AB dönem başkanlığı yapan Fransa liderinin Moskova’yı ziyaretinin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.
Pazartesi günü Moskova’da bir araya gelen Rusya lideri Putin ile Fransız mevkidaşı Macron, 5 saaten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti.