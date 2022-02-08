https://tr.sputniknews.com/20220208/borsada-yuksek-kazanc-vaadiyle-40-milyon-liralik-vurgun-1053606433.html

Borsada yüksek kazanç vaadiyle 40 milyon liralık vurgun

Borsada yüksek kazanç vaadiyle 40 milyon liralık vurgun

İstanbul merkezli 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi borsada yüksek kazanç vaadiyle 3 milyon dolar dolandırdığı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T13:59+0300

2022-02-08T13:59+0300

2022-02-08T13:59+0300

türkiye

dolandırıcılık

telefon dolandırıcılığı

internet dolandırıcılığı

sosyal medya

borsa

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Sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 27 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin hesaplarının çalındığı bilgisini aldı.Harekete geçen ekipler, çalınan hesaplardan paylaşım yapan şüphelilerin bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını ifade ederek hesapta bulunan kişileri kandırdığı belirlendi.Bu yöntem ile 27 kişinin yaklaşık 3 milyon dolar (40 milyon lira) dolandırıldığı tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde toplam 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, sosyal medya, borsa