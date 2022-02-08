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https://tr.sputniknews.com/20220208/borsada-yuksek-kazanc-vaadiyle-40-milyon-liralik-vurgun-1053606433.html
Borsada yüksek kazanç vaadiyle 40 milyon liralık vurgun
Borsada yüksek kazanç vaadiyle 40 milyon liralık vurgun
İstanbul merkezli 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi borsada yüksek kazanç vaadiyle 3 milyon dolar dolandırdığı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:59+0300
2022-02-08T13:59+0300
2022-02-08T13:59+0300
türkiye
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
sosyal medya
borsa
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Sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 27 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin hesaplarının çalındığı bilgisini aldı.Harekete geçen ekipler, çalınan hesaplardan paylaşım yapan şüphelilerin bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını ifade ederek hesapta bulunan kişileri kandırdığı belirlendi.Bu yöntem ile 27 kişinin yaklaşık 3 milyon dolar (40 milyon lira) dolandırıldığı tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde toplam 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonların sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/indirim-gunlerinde-siber-dolandirici-uyarisi-sahte-kargo-takip-smslerine-dikkat-1051139769.html
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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, sosyal medya, borsa
Borsada yüksek kazanç vaadiyle 40 milyon liralık vurgun Abone ol
İstanbul merkezli 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi borsada yüksek kazanç vaadiyle 3 milyon dolar dolandırdığı tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyadan
dolandırıcılık yapan 27 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin hesaplarının çalındığı bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, çalınan hesaplardan paylaşım yapan
şüphelilerin bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını ifade ederek hesapta bulunan kişileri kandırdığı belirlendi.
Bu yöntem ile 27 kişinin yaklaşık 3 milyon dolar (40 milyon lira) dolandırıldığı tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde toplam
37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda şüpheli
gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonların sürdüğü öğrenildi.