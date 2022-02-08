https://tr.sputniknews.com/20220208/bu-kriz-rusya-ve-ukrayna-arasinda-degil-abd-ve-rusya-arasinda-sorun-natonun-genislemesi-1053683201.html

'Bu kriz Rusya ve Ukrayna arasında değil, ABD ve Rusya arasında, sorun NATO’nun genişlemesi'

'Bu kriz Rusya ve Ukrayna arasında değil, ABD ve Rusya arasında, sorun NATO’nun genişlemesi'

Güller’e göre ABD ve Rusya arasında 'Ukrayna krizi' değil 'NATO’nun genişleme krizi' yaşanıyor. Bunun bir yönüyle ABD-Almanya mücadelesi olduğunu söyleyen... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T23:27+0300

2022-02-08T23:27+0300

2022-02-10T01:27+0300

eksen

abd

nato

rusya

ukrayna

çin

vladimir putin

şi cinping

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ABD ve NATO'nun zorladığı 'genişleme' krizi Ukrayna'nın giderek 'silah deposuna çevrildiği' bir görünüm alırken, küresel diplomasi de hız kazandı. Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti liderleri Vladimir Putin ile Şi Cinping, Kış Olimpiyat Oyunları vesilesiyle Pekin'de buluşurken, dikkat çekici bir ortak bildiriye imza koydular. 'Yeni Bir Döneme Giren Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hakkında Rusya Federasyonu'nun ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ortak Bildirisi' başlığıyla yayınlanan 'ortak bildiride’ iki ülkenin küresel çapta siyasi ve ekonomik dayanışmasına vurgu yapıldı. Liderlerin BM kuralları temelli düzen vurguları dikkat çekti.Avrupa ve küresel güvenlik mimarisinde yaratılan bu kriz hali Atlantiğin Avrupa kanadını da huzursuz ederken, mekik diplomasisi hız kazandı. AB Dönem Başkanlığını yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Moskova ve Kiev'i ziyaret ederken, Almanya'yı Ukrayna'nın silah deposuna çevrilmesinden azade tutmaya gayret gösteren Başbakan Olaf Scholz de Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. ABD yönetimi ve Avrupa kanadı 'birlik' görüntüsü vermeye gayret ederken, uzmanlar Almanya'nın temkinli duruşuna dikkat çekiyor.Putin ve Şi'nin ortak bildirisi ile hızlanan diplomasi trafiğini Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller ile konuştuk.'Bu Ukrayna ile Rusya arasında bir kriz değil ABD ve Rusya arasında NATO'nun genişlemesi krizi'Mehmet Ali Güller'e göre, sorun 'Ukrayna krizi' denilerek yanlış ifade ediliyor. Krizin ABD ile Rusya arasında NATO'nun genişlemesinden ötürü yaşandığını belirten Moskova'nın bu yüzden doğrudan güvenlik garantileri anlaşmalarıyla hukuki güvenceler aradığını vurguladı. Güller, krizin arka planında ABD'nin Rusya'yı güneyi ve batısından kuşatarak bunu Kafkasya ve hatta Orta Asya'ya yaymak ve Avrupa'yı denetiminde tutmak arzusunun yattığını dile getirdi:'Ukrayna krizi bir yönüyle ABD-Almanya mücadelesi şeklinde yürüyor'Güller'e göre kriz bir yönüyle de ABD-Almanya mücadelesi eşliğinde yürüyor. Güller, ABD'nin 'Ukrayna' konusunu bir süredir stratejik özerklik arayan Berlin-Paris eksenini yeniden kendi stratejisine eklemlemek için kullandığı görüşünde:'ABD Ukrayna üzerinden Rusya karşıtı cephe inşa etmeye çalışırken fiilen Avrupa'yı böldü'Güller, ABD'nin Çin ve Rusya'nın 'büyük ittifak' kurduğu düzlemde önce Avrupa'yı, ardından da Hindistan'ı yanına çekme stratejsi içinde olduğunu söyledi. Ancak Kuzey Akım-2 eşliğinde inşa edilen Almanya'nın Çin ve Rusya ile iyi ilişkiler zemininde yükselen genel politikasının Fransa gibi NATO içinde farklı duruş sergileyen ülkeleri de etkilediğini belirten Güller, bunun bir nevi 'stratejik özerklik' eğilimi yarattığını vurguladı. Güller, ABD'nin Ukrayna üzerinden Rusya karşıtı cephe inşasına çalışırken, fiilen Avrupa'yı böldüğü görüşünde:'Almanya ve Fransa'ya son olarak İtalya da dahil oldu'Almanya ve Fransa'nın daha temkinli duruşuna son olarak İtalya'nın da dahil olduğunu belirten Güller, diğer yandan AB'den Brexit'le ayrılmış ve Polonya merkezli çabaların parçası olan Britanya'nın ABD'nin stratejisine uygun hareket ettiğini anımsattı:'Çin ve Rusya'nın çok geniş ittifakının manifestosu'Güller, bütün bu gelişmelere karşı Rusya ve Çin’in son imzaladığı ortak metin 'yeni dünya düzeninin' bildirisi. Bunun pandemiden ticarete, kültür sanattan siyasi tutumlara uzanan çok geniş bir ittifakın 'manifestosu' olduğunu dile getiren Güller, güçlü bir BM modelinin yanında çok kutuplu ve adil bir uluslararası düzenin altının çizildiğini vurguladı. Güller, metinde Rusya ve Çin ortaklığının Soğuk Savaş dönemindeki askeri politik ittifaklardan daha üstün bir model olduğunun belirtilmesinin altını çizdi. Güller'e göre Çin-Rusya-Hindistan ortaklığı formatında ilerleyen işbirliğini daha da geliştirmenin önlerine konulmuş olması da dikkat çekici:‘Bu ortak bildiriyi yeni dünya düzenin felsefesini de ortaya koyan bir metin olarak okuyabiliriz’Her iki ülkenin de NATO’nun saldırganlığından vazgeçmesi gerektiği görüşünde olduğunu aktaran Güller, Asya-Pasifik barışı vurgusu yaptıklarını da ifade etti. Amerika’nın renkli devrim gibi çabalarına karşı işbirliği yapacaklarını ilan ettiklerini anımsatan Güller, ABD ve Batı’nın terörle mücadeledeki iki yüzlülüklerine de vurgu yapılmasının altını çizdi. Güller'e göre, bu ortak bildiri yeni bir dünya düzeninin felsefesini de ortaya koyan bir metin olarak okunabilir:'ABD, Rusya ve Çin'in ittifakını engellemeye çalıştı ama iş Büyük Avrasya ortaklığı denilen çok kapsamlı bir ittifak modeline dayandı'Güller, ABD'nin Rusya e Çin'in ittifak edemeyeceği anlatısını yaydığını söylerken, bunun gerçek olmadığı görüşünde. ABD'nin uzun süre bir Rusya bir Çin'e 'oynayarak' birlikte hareket etmelerini engellemeye çalıştığını söyleyen Güller, Putin'in gelmesinin işleri değiştirdiğini belirtti. Çin ve Rusya'nın işbirliğini petrol ve doğalgaz anlaşmaları ve ŞİÖ modelleriyle taçlandırdıklarını vurgulayan Güller, şimdi de işin 'Büyük Avrasya ortaklığı' denilen çok kapsamlı bir ittifak modeline kadar ilerletildiğinin altını çizdi. Güller'e göre bunu gören ABD ise Hindistanlı bir ittifak modelini başarabilmiş değil:

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, nato, rusya, ukrayna, çin, vladimir putin, şi cinping