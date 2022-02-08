https://tr.sputniknews.com/20220208/bursada-siddetli-lodos-trafik-levhalarini-devirdi-1053586928.html

Bursa'da şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi

Bursa'da şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos trafik levhalarını devrilmesine neden oldu. Devrilen trafik levhaları nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T04:12+0300

2022-02-08T04:12+0300

2022-02-08T04:12+0300

türkiye

bursa

lodos

trafik

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle trafik levhası devrildi.Yolun bir kısmı devrilen levha yüzünden kapandı.Trafik levhası ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından yolun kapanan kısmı trafiğe açıldı.

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bursa, lodos, trafik