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Bursa'da şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi
Bursa'da şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos trafik levhalarını devrilmesine neden oldu. Devrilen trafik levhaları nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T04:12+0300
2022-02-08T04:12+0300
2022-02-08T04:12+0300
türkiye
bursa
lodos
trafik
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle trafik levhası devrildi.Yolun bir kısmı devrilen levha yüzünden kapandı.Trafik levhası ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından yolun kapanan kısmı trafiğe açıldı.
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bursa, lodos, trafik
Bursa'da şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi Abone ol
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos trafik levhalarını devrilmesine neden oldu. Devrilen trafik levhaları nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapandı.
Olay, merkez
Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini gösteren
şiddetli lodos nedeniyle trafik levhası devrildi.
Yolun bir kısmı devrilen levha yüzünden kapandı.
Trafik levhası ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından yolun kapanan kısmı trafiğe açıldı.