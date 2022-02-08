https://tr.sputniknews.com/20220208/buyukcekmecedeki-cinayetin-detaylari-ortaya-cikiyor-1053587661.html

Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıkıyor

Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıkıyor

Büyükçekmece'deki kazıda cesedi bulunan Murat Kartal'ın işkence gördükten sonra yüzüne sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü ifade edildi. Ayrıca Kartal'ın... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T06:16+0300

2022-02-08T06:16+0300

2022-02-08T06:16+0300

türkiye

büyükçekmece

kazı

ceset

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Şubat’tan itibaren Büyükçekmece’de boş bir arazide yapılan kazı çalışmasında 4 Şubat Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal’ın son ses kaydına ulaşıldı. Dört gün boyunca yapılan kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydında, sahte gözaltı formülüyle kendini evinden alarak hasımlarına teslim eden polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut arasında geçen diyaloglar ortaya çıktı.Ses kaydında, hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilmeden dakikalar önce polislerle maktulün arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar yer alıyor. Polisler tarafından uzun süre gezdirilirken tedirgin olduğu ses tonuna yansıyan Murat Kartal’ın, polislerle aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak ailesine attığı öğrenildi.Murat Kartal ile polis ekipleri arasındaki diyalogda polis memurunun, “Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun?’ sorusu üzerine hayatını kaybeden Kartal’ın, ’Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum. Aldığım yer belli yani. Sıkıntı değil de ama niye böyle arabada geziyoruz. Onu anlamıyorum’ cevabını verdiği 'polis ekibinin' ise ‘müsterih ol’ diyerek karşılık verdiği görülüyor.Villada sorgulanıp işkence yapılmışÖte yandan, olayla ilgili, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kartal'ın cesedin bulunduğu alanın yakınlarındaki Yavuz Yavuztürk'e ait villada sorgulanıp işkence gördükten sonra elleri ve ayaklarını bağlayıp, yüzüne sert bir cisimle vurarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı.Cesedin sol bilek kısmında kelepçe olduğu, ayak ve ellerinin iple bağlandığı ve kafasına ise poşet geçirildiği kaydedildi. Ekiplerce villada yapılan inceleme ve aramalarda kan izlerine rastlandığı öğrenildi. Murat Kartal'a ait olduğu düşünülen cesedin kimlik ve ölüm sebebinin resmi olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Ne olmuştu?Murat Kartal'ın 2015'te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına aldıkları belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220205/buyukcekmecedeki-kazinin-4-gununde-kelepceli-erkek-cesedi-bulundu--1053497203.html

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büyükçekmece, kazı, ceset