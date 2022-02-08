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Çaykur Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı
Çaykur Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı
Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Çaykur Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Aksoy'un yara almadan kurtulduğu... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T01:56+0300
2022-02-08T01:57+0300
spor
çaykur rizespor
silahlı saldırı
aziz aksoy
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek , "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
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çaykur rizespor, silahlı saldırı, aziz aksoy

Çaykur Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı

01:56 08.02.2022 (güncellendi: 01:57 08.02.2022)
© Fotoğraf : DHApolis - olay yeri girilmez
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : DHA
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Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Çaykur Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda futbolcunun anne ve babası ile kardeşi yaralandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek , "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
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