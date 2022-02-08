https://tr.sputniknews.com/20220208/caykur-rizesporlu-futbolcu-ve-ailesine-silahli-saldiri-1053585565.html

Çaykur Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı

Çaykur Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı

Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Çaykur Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Aksoy'un yara almadan kurtulduğu... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T01:56+0300

2022-02-08T01:56+0300

2022-02-08T01:57+0300

spor

çaykur rizespor

silahlı saldırı

aziz aksoy

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek , "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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çaykur rizespor, silahlı saldırı, aziz aksoy