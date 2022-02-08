https://tr.sputniknews.com/20220208/cedi-osman-lebron-jamesin-rekoruna-ortak-oldu-1053596782.html

Cedi Osman, LeBron James'in rekoruna ortak oldu

Cedi Osman, LeBron James'in rekoruna ortak oldu

NBA'de Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Indiana Pacers'ı 98-85 mağlup etti. Cedi, son periyottaki 18... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T11:49+0300

2022-02-08T11:49+0300

2022-02-08T11:54+0300

cedi osman

spor

lebron james

nba

rekor

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Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi. Cavaliers, kenardan gelerek 30 dakika 41 saniye süre alan milli oyuncunun, 22 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla takımın en skoreri olduğu maçta, Pacers'ı geçerek sezonun 33. galibiyetini aldı.Cedi Osman, son periyottaki 18 sayısıyla Cavaliers tarihinde LeBron James'in ardından bir çeyrekte en fazla skor üreten ikinci oyuncu da oldu.Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alan Cavaliers'ta Kevin Love 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle skora destek verirken, Jarrett Allen 15 sayı ve 17 ribaunt, Rajon Rondo 15 sayı ve 12 asistle ‘double-double’ yaptı.Sezonun 36. yenilgisini yaşayan Pacers'ta Chris Duarte 22, Duane Washington 17 sayı, Domantas Sabonis ise 9 sayı ve 11 ribauntla oynadı.Embiid'in 40 sayılı double-double'ı galibiyete yettiDoğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-108 mağlup ederek sezonun 32. galibiyetine ulaştı.Sixers'ta all-star Joel Embiid 40 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, Tobias Harris 23 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Tyrese Maxey 16 sayı ve 6 asistle oynadı. Sakatlığı sonrası parkelere bu maçla dönen ve kenardan gelerek 16 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla oynadı.Sezonun 20. mağlubiyetini yaşayan 33 galibiyetli Bulls'ta DeMar DeRozan 45 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Nikola Vucevic 23 sayı ve 7 ribaunt, Javonte Green ise 17 sayı üretti.Alperen Şengün maça ilk 5'te başladıBatı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, Brandon Ingram'ın 33 sayı ve 12 asistlik performansının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 120-107 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.Sezonun 38. yenilgisini yaşayan Rockets'ın en skorer oyuncusu, 22 sayı ve 8 ribauntla Christian Wood oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise NBA kariyerinde ikinci kez ilk beşte başladığı karşılaşmada 25 dakika süre alırken, 5 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.Sonuçlar

https://tr.sputniknews.com/20210705/milli-basketci-cedi-tepkiler-nedeniyle-sosyal-medya-hesaplarini-kapatti-1044887330.html

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cedi osman, lebron james, nba, rekor