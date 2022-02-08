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Cedi Osman, LeBron James'in rekoruna ortak oldu
Cedi Osman, LeBron James'in rekoruna ortak oldu
NBA'de Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Indiana Pacers'ı 98-85 mağlup etti. Cedi, son periyottaki 18... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:49+0300
2022-02-08T11:54+0300
cedi osman
spor
lebron james
nba
rekor
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Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi. Cavaliers, kenardan gelerek 30 dakika 41 saniye süre alan milli oyuncunun, 22 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla takımın en skoreri olduğu maçta, Pacers'ı geçerek sezonun 33. galibiyetini aldı.Cedi Osman, son periyottaki 18 sayısıyla Cavaliers tarihinde LeBron James'in ardından bir çeyrekte en fazla skor üreten ikinci oyuncu da oldu.Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alan Cavaliers'ta Kevin Love 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle skora destek verirken, Jarrett Allen 15 sayı ve 17 ribaunt, Rajon Rondo 15 sayı ve 12 asistle ‘double-double’ yaptı.Sezonun 36. yenilgisini yaşayan Pacers'ta Chris Duarte 22, Duane Washington 17 sayı, Domantas Sabonis ise 9 sayı ve 11 ribauntla oynadı.Embiid'in 40 sayılı double-double'ı galibiyete yettiDoğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-108 mağlup ederek sezonun 32. galibiyetine ulaştı.Sixers'ta all-star Joel Embiid 40 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, Tobias Harris 23 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Tyrese Maxey 16 sayı ve 6 asistle oynadı. Sakatlığı sonrası parkelere bu maçla dönen ve kenardan gelerek 16 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla oynadı.Sezonun 20. mağlubiyetini yaşayan 33 galibiyetli Bulls'ta DeMar DeRozan 45 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Nikola Vucevic 23 sayı ve 7 ribaunt, Javonte Green ise 17 sayı üretti.Alperen Şengün maça ilk 5'te başladıBatı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, Brandon Ingram'ın 33 sayı ve 12 asistlik performansının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 120-107 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.Sezonun 38. yenilgisini yaşayan Rockets'ın en skorer oyuncusu, 22 sayı ve 8 ribauntla Christian Wood oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise NBA kariyerinde ikinci kez ilk beşte başladığı karşılaşmada 25 dakika süre alırken, 5 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.Sonuçlar
https://tr.sputniknews.com/20210705/milli-basketci-cedi-tepkiler-nedeniyle-sosyal-medya-hesaplarini-kapatti-1044887330.html
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cedi osman, lebron james, nba, rekor

Cedi Osman, LeBron James'in rekoruna ortak oldu

11:49 08.02.2022 (güncellendi: 11:54 08.02.2022)
© AACedi Osman
Cedi Osman - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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NBA'de Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Indiana Pacers'ı 98-85 mağlup etti. Cedi, son periyottaki 18 sayısıyla LeBron James'in ardından bir çeyrekte en fazla sayı atmayı başaran ikinci oyuncu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi. Cavaliers, kenardan gelerek 30 dakika 41 saniye süre alan milli oyuncunun, 22 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla takımın en skoreri olduğu maçta, Pacers'ı geçerek sezonun 33. galibiyetini aldı.
Cedi Osman, son periyottaki 18 sayısıyla Cavaliers tarihinde LeBron James'in ardından bir çeyrekte en fazla skor üreten ikinci oyuncu da oldu.
Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alan Cavaliers'ta Kevin Love 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle skora destek verirken, Jarrett Allen 15 sayı ve 17 ribaunt, Rajon Rondo 15 sayı ve 12 asistle ‘double-double’ yaptı.
Sezonun 36. yenilgisini yaşayan Pacers'ta Chris Duarte 22, Duane Washington 17 sayı, Domantas Sabonis ise 9 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

Embiid'in 40 sayılı double-double'ı galibiyete yetti

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-108 mağlup ederek sezonun 32. galibiyetine ulaştı.
Sixers'ta all-star Joel Embiid 40 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, Tobias Harris 23 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Tyrese Maxey 16 sayı ve 6 asistle oynadı. Sakatlığı sonrası parkelere bu maçla dönen ve kenardan gelerek 16 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla oynadı.
Sezonun 20. mağlubiyetini yaşayan 33 galibiyetli Bulls'ta DeMar DeRozan 45 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Nikola Vucevic 23 sayı ve 7 ribaunt, Javonte Green ise 17 sayı üretti.

Alperen Şengün maça ilk 5'te başladı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde New Orleans Pelicans, Brandon Ingram'ın 33 sayı ve 12 asistlik performansının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 120-107 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Sezonun 38. yenilgisini yaşayan Rockets'ın en skorer oyuncusu, 22 sayı ve 8 ribauntla Christian Wood oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise NBA kariyerinde ikinci kez ilk beşte başladığı karşılaşmada 25 dakika süre alırken, 5 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.

Sonuçlar

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-104
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 108-119
Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 118-105
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 98-85
Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 103-94
Orlando Magic-Boston Celtics: 83-116
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 107-120
Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 113-137
cedi osman - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2021
DÜNYA
Milli basketbolcu Cedi, tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı
5 Temmuz 2021, 09:33
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