https://tr.sputniknews.com/20220208/chpli-agbaba-ocak-ayinda-sadece-3-buyuksehirde-2-bin-203-esnaf-iflas-etti-1053601434.html

CHP'li Ağbaba: Ocak ayında sadece 3 büyükşehirde 2 bin 203 esnaf iflas etti

CHP'li Ağbaba: Ocak ayında sadece 3 büyükşehirde 2 bin 203 esnaf iflas etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ocak ayında üç büyük şehre baktığımızda; İstanbul’da 974, Ankara’da 549 ve İzmir’de ise 680 esnaf iflas etmiştir... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:55+0300

2022-02-08T12:55+0300

2022-02-08T12:55+0300

ekonomi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

veli ağbaba

açıklama

akp

iktidar

esnaf

iflas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044660220_0:76:1200:751_1920x0_80_0_0_a6116502ce0549d02c5b6261c636fc69.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı basın açıklaması ile yılın ilk ayındaki iflasları değerlendirdi.Ağbaba, “Ocak ayı ile birlikte elektriğe ve doğal gaza gelen büyük zamlar beraberinde iflasları da getirdi. Yılın ilk ayında en az 10 bin 147 esnaf iflas etti. Esnaf, yüksek elektrik ve doğal gaz zamları neticesinde ayakta kalamaz toplu iflaslar yaşanır demiştik. Acilen tedbir alınmalı ve yapılan zamlar geri alınmalıdır” ifadelerini kullandı.Ağbaba, yazılı basın açıklamasında şöyle devam etti:“Elektrik zammı iflasları beraberinde getirdi. Bu yılın ilk ayında esnaf ve sicil gazetesi verilerine göre sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 10 bin 147 olarak açıklandı. Ocak ayında 8662 esnaf sicilden terkinini yaparken, 1885 esnaf ise meslekten terkinini yaparak kepenk kapattı.Türkiye'nin dört bir yanında esnaflarımıza bir ay önceki ödedikleri elektrik faturalarının neredeyse iki katı faturaları gelmeye başladı. 20 bin, 30 bin hatta ülkenin dört bir yanında 45 bin TL'yi aşan elektrik faturalarına esnaflarımız isyan etmektedir.Esnaflarımız neredeyse bir kira parasından daha fazla elektrik ve doğalgaz faturası ödemektedir. Zaten borç kıskacında zor bela ayakta durmaya çalışan esnaflarımıza bir darbede iktidar tarafından vurulmuştur. Ocak ayında toplam 10 bin 147 esnaf iflası gelecek aylardaki toplu iflaslarında ne yazık ki habercisidir.Ocak ayı ile birlikte elektriğe ve doğal gaza gelen büyük zamlar beraberinde iflasları da getirdi. Esnaf, yüksek elektrik ve doğal gaz zamları neticesinde ayakta kalamaz toplu iflaslar yaşanır demiştik. Acilen tedbir alınmalı ve yapılan zamlar geri alınmalıdır."

https://tr.sputniknews.com/20220208/chpli-11-buyuksehir-belediye-baskani-uzerimizdeki-yuk-tasinabilir-olmaktan-cikti-1053593749.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), veli ağbaba, açıklama, akp, iktidar, esnaf, iflas