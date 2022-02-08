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Çiçekçiler: Sevgililer Günü'nde en ucuz gülü 30 TL'den satacağız
Çiçekçiler: Sevgililer Günü'nde en ucuz gülü 30 TL'den satacağız
14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Çiçekçiler, gülün tanesinin bu seneki 14 Şubat’ta 30 TL’den satılacağını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:04+0300
2022-02-08T11:04+0300
ekonomi
türkiye
sevgili
14 şubat sevgililer günü
sevgililer günü
tüketim
fiyat
zam
çiçek
gül
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Çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi başladı. 14 Şubat’a sayılı günler çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Sevgililer Günü için binlerce gül stokladıklarını belirten çiçekçiler, güllerin hepsini satacaklarını söyledi.'30 liradan satacağız'Sevgililer Günü için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Yoğunluk olacak öyle bir beklentimiz var. Sevgililer Gününe özel ürünler tedarik etmeye çalışıyoruz. Şu anda bir yoğunluk yok bir gün kala ve 14 Şubat günü çok yoğun oluyoruz. Bizlerde o yüzden sorun yaşamamak için şimdiden kadroyu kurup hazırlığımızı yapıyoruz. Sevgililer Günü'ne özel daha çok gül çiçekleri üzerine çalışıyoruz. Bunun üzerine de kombinler yapıyoruz. Toplamda 6 bin adet gül stokladık. Bunların hepsini satmayı hedefliyoruz. Fiyatlar çok pahalı geçen yıla göre 3 katı arttı. Bunları mecbur müşterilerimize yansıtacağız. Güllerin özellikle adeti şu anda 20 TL’den satılırken, sevgililer gününde 30 TL’den satılacak. Böyle özel günlerde toptancılar fiyatları yükseltmeye başlıyor. Bizlerde mecbur yüksek fiyattan satıyoruz” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220206/sevgililer-gunu-oncesi-operasyon-740-sahte-kol-saati-ele-gecirildi-1053519928.html
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türkiye, sevgili, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, tüketim, fiyat, zam, çiçek, gül

Çiçekçiler: Sevgililer Günü'nde en ucuz gülü 30 TL'den satacağız

11:04 08.02.2022
© İHA / MUHAMMED FIRAT AKSOY - UĞUR ÇETİNÇiçekçiler: Sevgililer Günü'nde en ucuz gülü 30 TL'den satacağız
Çiçekçiler: Sevgililer Günü'nde en ucuz gülü 30 TL'den satacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA / MUHAMMED FIRAT AKSOY - UĞUR ÇETİN
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14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Çiçekçiler, gülün tanesinin bu seneki 14 Şubat’ta 30 TL’den satılacağını belirtti.
Çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi başladı. 14 Şubat’a sayılı günler çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Sevgililer Günü için binlerce gül stokladıklarını belirten çiçekçiler, güllerin hepsini satacaklarını söyledi.

'30 liradan satacağız'

Sevgililer Günü için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Yoğunluk olacak öyle bir beklentimiz var. Sevgililer Gününe özel ürünler tedarik etmeye çalışıyoruz. Şu anda bir yoğunluk yok bir gün kala ve 14 Şubat günü çok yoğun oluyoruz. Bizlerde o yüzden sorun yaşamamak için şimdiden kadroyu kurup hazırlığımızı yapıyoruz. Sevgililer Günü'ne özel daha çok gül çiçekleri üzerine çalışıyoruz. Bunun üzerine de kombinler yapıyoruz. Toplamda 6 bin adet gül stokladık. Bunların hepsini satmayı hedefliyoruz. Fiyatlar çok pahalı geçen yıla göre 3 katı arttı. Bunları mecbur müşterilerimize yansıtacağız. Güllerin özellikle adeti şu anda 20 TL’den satılırken, sevgililer gününde 30 TL’den satılacak. Böyle özel günlerde toptancılar fiyatları yükseltmeye başlıyor. Bizlerde mecbur yüksek fiyattan satıyoruz” şeklinde konuştu.
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