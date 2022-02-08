https://tr.sputniknews.com/20220208/cicekciler-sevgililer-gununde-en-ucuz-gulu-30-tlden-satacagiz-1053593870.html

Çiçekçiler: Sevgililer Günü'nde en ucuz gülü 30 TL'den satacağız

Çiçekçiler: Sevgililer Günü'nde en ucuz gülü 30 TL'den satacağız

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Çiçekçiler, gülün tanesinin bu seneki 14 Şubat’ta 30 TL’den satılacağını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T11:04+0300

2022-02-08T11:04+0300

2022-02-08T11:04+0300

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türkiye

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14 şubat sevgililer günü

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Çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi başladı. 14 Şubat’a sayılı günler çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Sevgililer Günü için binlerce gül stokladıklarını belirten çiçekçiler, güllerin hepsini satacaklarını söyledi.'30 liradan satacağız'Sevgililer Günü için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Yoğunluk olacak öyle bir beklentimiz var. Sevgililer Gününe özel ürünler tedarik etmeye çalışıyoruz. Şu anda bir yoğunluk yok bir gün kala ve 14 Şubat günü çok yoğun oluyoruz. Bizlerde o yüzden sorun yaşamamak için şimdiden kadroyu kurup hazırlığımızı yapıyoruz. Sevgililer Günü'ne özel daha çok gül çiçekleri üzerine çalışıyoruz. Bunun üzerine de kombinler yapıyoruz. Toplamda 6 bin adet gül stokladık. Bunların hepsini satmayı hedefliyoruz. Fiyatlar çok pahalı geçen yıla göre 3 katı arttı. Bunları mecbur müşterilerimize yansıtacağız. Güllerin özellikle adeti şu anda 20 TL’den satılırken, sevgililer gününde 30 TL’den satılacak. Böyle özel günlerde toptancılar fiyatları yükseltmeye başlıyor. Bizlerde mecbur yüksek fiyattan satıyoruz” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220206/sevgililer-gunu-oncesi-operasyon-740-sahte-kol-saati-ele-gecirildi-1053519928.html

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