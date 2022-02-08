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https://tr.sputniknews.com/20220208/ciftlesme-mevsimindeki-makaklara-bastan-cikarilabilmeleri-icin-blues-konseri-duzenlendi-1053606112.html
Çiftleşme mevsimindeki makaklar için Blues konseri düzenlendi
Çiftleşme mevsimindeki makaklar için Blues konseri düzenlendi
İngiltere'de bir maymun ormanında yaşayan makaklara, çiftleşme mevsiminde 'baştan çıkarılabilmelerini sağlamak için' Blues konseri düzenlendi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:56+0300
2022-02-08T14:03+0300
dünya
maymun
makak
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İngiltere'de bulunan Trentham Maymun Ormanı'nda, yetkililer çiftleşme mevsiminde maymunların birbirlerini baştan çıkarmalarına yardımcı olması için Blues şarkıcısı David Largie'den yardım istedi.Hayvanat bahçesinin davetini kabul eden Largie ise, bir dizi klasik aşk şarkısı söyleyerek çiftleşme dönemindeki maymunlara yardımcı olmaya çalıştı.Müziğin hayvanları çiftleşme konusunda teşvik edip etmediği belli olmasa da, bu konser, toplam nüfusları 8 binin altında olan ve nesli tükenmekte olan Barbary makaklarından 40 tanesine ev sahipliği yapan Maymun Ormanı'nda çiftleşme mevsiminin ne kadar önemli olduğunun önemli bir hatırlatıcısı oldu.Park müdürü Matt Lovatt, The Mirror'a verdiği demeçte, bu gösterinin 'dişilerimizi aşkta o kadar şanslı olmayan erkeklere biraz şefkat göstermeye teşvik etmenin yaratıcı bir yolu olacağını' düşündüğünü söyledi:"Dişiler, birkaç erkekle mevsimlik çiftleşir, bu yüzden tüylü sakinlerimiz arasında babalık asla bilinmez."Trentham Maymun Ormanı 60 dönümlük bir alana yayılıyor ve maymunlar bu alanda serbestçe hareket edebiliyor.Maymunlarla ilgili konuşan Lovatt, ormandaki makakların diğer hayvanat bahçelerinde görülebileceğini, ancak ormandakilerin genellikle evcil hayvan olarak satıldıktan sonra kurtarılan hayvanlardan oluştuğunu söyledi.
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maymun, makak, konser

Çiftleşme mevsimindeki makaklar için Blues konseri düzenlendi

13:56 08.02.2022 (güncellendi: 14:03 08.02.2022)
© Instagram / Trentham Monkey ForestÇiftleşme mevsimindeki makaklara, baştan çıkarılabilmeleri için Blues konseri düzenlendi
Çiftleşme mevsimindeki makaklara, baştan çıkarılabilmeleri için Blues konseri düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Instagram / Trentham Monkey Forest
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İngiltere'de bir maymun ormanında yaşayan makaklara, çiftleşme mevsiminde 'baştan çıkarılabilmelerini sağlamak için' Blues konseri düzenlendi.
İngiltere'de bulunan Trentham Maymun Ormanı'nda, yetkililer çiftleşme mevsiminde maymunların birbirlerini baştan çıkarmalarına yardımcı olması için Blues şarkıcısı David Largie'den yardım istedi.
Hayvanat bahçesinin davetini kabul eden Largie ise, bir dizi klasik aşk şarkısı söyleyerek çiftleşme dönemindeki maymunlara yardımcı olmaya çalıştı.
Müziğin hayvanları çiftleşme konusunda teşvik edip etmediği belli olmasa da, bu konser, toplam nüfusları 8 binin altında olan ve nesli tükenmekte olan Barbary makaklarından 40 tanesine ev sahipliği yapan Maymun Ormanı'nda çiftleşme mevsiminin ne kadar önemli olduğunun önemli bir hatırlatıcısı oldu.
Park müdürü Matt Lovatt, The Mirror'a verdiği demeçte, bu gösterinin 'dişilerimizi aşkta o kadar şanslı olmayan erkeklere biraz şefkat göstermeye teşvik etmenin yaratıcı bir yolu olacağını' düşündüğünü söyledi:
"Dişiler, birkaç erkekle mevsimlik çiftleşir, bu yüzden tüylü sakinlerimiz arasında babalık asla bilinmez."
Trentham Maymun Ormanı 60 dönümlük bir alana yayılıyor ve maymunlar bu alanda serbestçe hareket edebiliyor.
Maymunlarla ilgili konuşan Lovatt, ormandaki makakların diğer hayvanat bahçelerinde görülebileceğini, ancak ormandakilerin genellikle evcil hayvan olarak satıldıktan sonra kurtarılan hayvanlardan oluştuğunu söyledi.
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