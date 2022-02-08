https://tr.sputniknews.com/20220208/cinde-4-dakikada-dogru-sonuc-veren-kovid-19-testi-1053614573.html

Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi

Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi

Çinli bilim insanları, dört dakikada doğru sonuç veren yeni bir Kovid-19 testi geliştirdiklerini belirtti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T16:30+0300

2022-02-08T16:30+0300

2022-02-08T16:30+0300

koronavirüs

çin

koronavirüs testi

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Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Şanghay'daki Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, sürüntülerden genetik materyali analiz etmek için mikroelektronik sensörler geliştirdiklerini ve bu sensörler sayesinde zaman alan Kovid-19 testlerine olan ihtiyacın azalabileceğini ifade etti. Araştırmacılar, Kovid-19'a yol açan Sars-CoV-2'nin tespiti için taşınabilir bir prototip cihaza elektromekanik bir biyosensör entegre ettiklerini belirterek bu sayede cihazın virüsü dört dakikada tespit ettiğini vurguladı. Geliştirilen testin Şanghay'da Kovid-19'a yakalanan 33 kişi üzerinde denendiği ve sonuçların bu kişilere daha önce yapılan PCR testleriyle tamamen uyumlu olduğu belirtildi. Testin ayrıca ateş ve grip belirtileri gösteren ancak Kovid-19 olmayan 54 kişiye de yapıldığı ve burada da 'yanlış pozitif' sonuç alınmadığı ifade edildi. Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni test sayesinde güvenilir sonuca sadece 4 dakikada ulaşıldığını dile getirdi. Bilim insanları, yöntemlerinin hız, kullanım kolaylığı, yüksek hassasiyet ve taşınabilirlik sunduğunu vurguladı.

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çin, koronavirüs testi