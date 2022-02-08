https://tr.sputniknews.com/20220208/cumhurbaskani-erdogandan-barzaniye-tesekkur--1053632059.html

Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid, Burhan, Barzani ve Dibeybe'ye teşekkür

Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid, Burhan, Barzani ve Dibeybe'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Irak Kürt Bölgesel... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T23:48+0300

2022-02-08T23:48+0300

2022-02-09T00:12+0300

türkiye

neçirvan barzani

recep tayyip erdoğan kapısı

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'in kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.Erdoğan, "Gösterdiği nezaket için Abu Dabi Veliaht Prensi Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Abdülfettah El Burhan'a 'geçmiş olsun' temennileri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye telefon ve sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dilekleri için teşekkürlerimi sunarım" ifadesini kullandı.Başkan Neçirvan Barzani, önceki gün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Düşüncem ve dualarım, koronavirüs testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşiyle birlikte. Kendilerine ve Kovid-19'a yakalanan herkese acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer vermişti.Erdoğan, "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye şükranlarımı sunuyor, Libyalı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi​​​​​​​ ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'ye nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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