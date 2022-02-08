Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220208/cumhurbaskani-erdogandan-barzaniye-tesekkur--1053632059.html
Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid, Burhan, Barzani ve Dibeybe'ye teşekkür
Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid, Burhan, Barzani ve Dibeybe'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Irak Kürt Bölgesel... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:48+0300
2022-02-09T00:12+0300
türkiye
neçirvan barzani
recep tayyip erdoğan kapısı
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053418144_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_47e3bb7960cffa575ecda64c6cba5431.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'in kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.Erdoğan, "Gösterdiği nezaket için Abu Dabi Veliaht Prensi Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Abdülfettah El Burhan'a 'geçmiş olsun' temennileri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye telefon ve sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dilekleri için teşekkürlerimi sunarım" ifadesini kullandı.Başkan Neçirvan Barzani, önceki gün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Düşüncem ve dualarım, koronavirüs testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşiyle birlikte. Kendilerine ve Kovid-19'a yakalanan herkese acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer vermişti.Erdoğan, "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye şükranlarımı sunuyor, Libyalı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi​​​​​​​ ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'ye nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053418144_38:0:1107:802_1920x0_80_0_0_d01b12784ee18362e4f5933206962346.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
neçirvan barzani, recep tayyip erdoğan kapısı, recep tayyip erdoğan

Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid, Burhan, Barzani ve Dibeybe'ye teşekkür

23:48 08.02.2022 (güncellendi: 00:12 09.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ve Libya Başbakanı Dibeybe'ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'in kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.
Erdoğan, "Gösterdiği nezaket için Abu Dabi Veliaht Prensi Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Abdülfettah El Burhan'a 'geçmiş olsun' temennileri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye telefon ve sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dilekleri için teşekkürlerimi sunarım" ifadesini kullandı.
Başkan Neçirvan Barzani, önceki gün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Düşüncem ve dualarım, koronavirüs testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşiyle birlikte. Kendilerine ve Kovid-19'a yakalanan herkese acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer vermişti.
Erdoğan, "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye şükranlarımı sunuyor, Libyalı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi​​​​​​​ ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığınca görüşmeye ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımı alıntılayan Erdoğan, "Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'ye nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce