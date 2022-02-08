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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T17:59+0300
2022-02-08T17:57+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
antony blinken
abd
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Görüşmede, Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelmiş, Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimlerimiz hakkında muhatabına bilgi vermiştir.Görüşmede, Kuzey Suriye’deki gelişmeler de ele alınmış, Bakan Çavuşoğlu, PKK-YPG’nin Suriye’deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekmiş ve bu terör örgütüne karşı mücadelemizin kararlılıkla süreceğini vurgulamıştır.Görüşmede, Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan’la devam eden normalleşme süreci de ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, Blinken’ı 11-13 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumuna davet etmiştir.Blinken ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi için geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.
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mevlüt çavuşoğlu, antony blinken, abd, türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

17:59 08.02.2022
© AA / Fatih AktaşDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA / Fatih Aktaş
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Görüşmede, Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelmiş, Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimlerimiz hakkında muhatabına bilgi vermiştir.
Görüşmede, Kuzey Suriye’deki gelişmeler de ele alınmış, Bakan Çavuşoğlu, PKK-YPG’nin Suriye’deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekmiş ve bu terör örgütüne karşı mücadelemizin kararlılıkla süreceğini vurgulamıştır.
Görüşmede, Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan’la devam eden normalleşme süreci de ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, Blinken’ı 11-13 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumuna davet etmiştir.
Blinken ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi için geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.
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