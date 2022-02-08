https://tr.sputniknews.com/20220208/disisleri-bakani-cavusoglu-abdli-mevkidasi-blinkenla-gorustu-1053621007.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T17:59+0300

2022-02-08T17:59+0300

2022-02-08T17:57+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

antony blinken

abd

türkiye

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Görüşmede, Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelmiş, Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimlerimiz hakkında muhatabına bilgi vermiştir.Görüşmede, Kuzey Suriye’deki gelişmeler de ele alınmış, Bakan Çavuşoğlu, PKK-YPG’nin Suriye’deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekmiş ve bu terör örgütüne karşı mücadelemizin kararlılıkla süreceğini vurgulamıştır.Görüşmede, Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan’la devam eden normalleşme süreci de ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, Blinken’ı 11-13 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumuna davet etmiştir.Blinken ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi için geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

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mevlüt çavuşoğlu, antony blinken, abd, türkiye