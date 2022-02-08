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Doğum yapan keçi iki oğlak, bir tane de kuzu dünyaya getirdi: 'İlk kez böyle bir olay gördüm'
Doğum yapan keçi iki oğlak, bir tane de kuzu dünyaya getirdi: 'İlk kez böyle bir olay gördüm'
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir keçi üçüz doğururken, yavrulardan birinin kuzu olması hem sahiplerini, hem de görenleri şaşırttı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T01:16+0300
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yaşam
oğlak
keçi
kuzu
aydın
doğum
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Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu Mahallesi’nde kuzu doğuran 3 yaşındaki keçi veterineri de şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz Pazar sabahı doğum yapıp yapmadığını kontrol için ağıllarındaki tek dişi keçinin yanına giden ev sahibi Zahide Şahin’in kızı keçilerinin doğum yaptığını ve üçüz doğurduğunu gördü. Olayı annesi Zahide Şahin’e haber verdi. Kısa bir süre keçisi ile ilgilenen daha sonra da doğan yavruları inceleyen aile, yeni doğan 2 oğlağın yanında bir de kuzu görünce gözlerine inanamadı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre eve dönen Zahide Şahin, eşi Ali Şahin’e durumu anlattı. Eve gelen veteriner hekim Mustafa Özçelik, durumu inceledi ve kuzunun da keçiden doğduğunu belirledi. Sağlıklarının iyi olduğunu ifade eden Özçelik, 26 yıldır yaptığı mesleğinde ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını ifade etti. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden veteriner Mustafa Özçelik, şunları söyledi:
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oğlak, keçi, kuzu, aydın, doğum

Doğum yapan keçi iki oğlak, bir tane de kuzu dünyaya getirdi: 'İlk kez böyle bir olay gördüm'

01:16 08.02.2022
© İHAKeçi, oğlak, kuzu
Keçi, oğlak, kuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir keçi üçüz doğururken, yavrulardan birinin kuzu olması hem sahiplerini, hem de görenleri şaşırttı.
Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu Mahallesi’nde kuzu doğuran 3 yaşındaki keçi veterineri de şaşkına çevirdi.
Geçtiğimiz Pazar sabahı doğum yapıp yapmadığını kontrol için ağıllarındaki tek dişi keçinin yanına giden ev sahibi Zahide Şahin’in kızı keçilerinin doğum yaptığını ve üçüz doğurduğunu gördü. Olayı annesi Zahide Şahin’e haber verdi. Kısa bir süre keçisi ile ilgilenen daha sonra da doğan yavruları inceleyen aile, yeni doğan 2 oğlağın yanında bir de kuzu görünce gözlerine inanamadı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre eve dönen Zahide Şahin, eşi Ali Şahin’e durumu anlattı. Eve gelen veteriner hekim Mustafa Özçelik, durumu inceledi ve kuzunun da keçiden doğduğunu belirledi. Sağlıklarının iyi olduğunu ifade eden Özçelik, 26 yıldır yaptığı mesleğinde ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden veteriner Mustafa Özçelik, şunları söyledi:
“Yaklaşık 26 yıldır aktif olarak çalışıyorum. İlk defa böyle bir vakayla karşılaştık. Hayvancılık yapan büyüklerimizden duymuştuk ama ilk defa canlısı ile karşılaştık. Keçimiz, iki tane oğlak, bir tane kuzu yavrulamış. Sağlıkları gayet iyi. Bunun izahı, rahimde gelişme esnasında genetik bir sapmayla açıklanabilir. Kromozomların yerleşimi ile açıklanabilir. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Tamamen rastlantı. Bunda mutlaka ki ağıldaki koçun etkisi vardır. Hayatım hayvancılıkla geçti. Yani ailem de hayvancı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Doğrusu, bu olayı görmek ve yaşamaktan dolayı mutluyum.”
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