https://tr.sputniknews.com/20220208/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-1053589731.html
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar kuru güne 13.62 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.54 lira. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T09:17+0300
2022-02-08T09:17+0300
2022-02-08T09:17+0300
ekonomi
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borsa
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Dolar, 8 Şubat 2022 sabahında 13,62 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,6146 lira, satış fiyatı 13,6238 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,5439 lira alış fiyatı, 15,5588 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/motorine-80-kurus-zam-geldi-1053571332.html
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dolar, türk lirası, euro, ekonomi, döviz, dolar/tl, borsa
Dolar ve euro bugün ne kadar?
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Dolar kuru güne 13.62 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.54 lira.
Dolar, 8 Şubat 2022 sabahında 13,62 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,6146 lira, satış fiyatı 13,6238 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,5439 lira alış fiyatı, 15,5588 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.