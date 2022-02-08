Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220208/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-1053589731.html
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar kuru güne 13.62 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.54 lira. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T09:17+0300
2022-02-08T09:17+0300
ekonomi
dolar
türk lirası
euro
ekonomi
döviz
dolar/tl
borsa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050136270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78b4fcdd7217b34acfdc18b25eefa758.jpg
Dolar, 8 Şubat 2022 sabahında 13,62 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,6146 lira, satış fiyatı 13,6238 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,5439 lira alış fiyatı, 15,5588 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/motorine-80-kurus-zam-geldi-1053571332.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050136270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a09bbb9ea0ff25342f7072efd43f484.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, türk lirası, euro, ekonomi, döviz, dolar/tl, borsa

Dolar ve euro bugün ne kadar?

09:17 08.02.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
Abone ol
Dolar kuru güne 13.62 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.54 lira.
Dolar, 8 Şubat 2022 sabahında 13,62 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,6146 lira, satış fiyatı 13,6238 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,5439 lira alış fiyatı, 15,5588 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Motorine 80 kuruşluk zam öncesi istasyonlarda yine yoğunluk vardı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
EKONOMİ
Motorine 80 kuruş zam
Dün, 18:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce