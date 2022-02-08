Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/donetsk-bolgesinde-hayatini-kaybeden-sivil-sayisi-5-bini-gecti-1053629612.html
Donetsk Bölgesi'nde hayatını kaybeden sivil sayısı 5 bini geçti
Donetsk Bölgesi'nde hayatını kaybeden sivil sayısı 5 bini geçti
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, 2022 başından bu yana Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T22:58+0300
2022-02-08T22:58+0300
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
sivil
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102702/81/1027028124_0:118:2256:1387_1920x0_80_0_0_e00aba3cefaf5b6973c74b13e09e265e.jpg
Donetsk İnsan Hakları Ombudsmanı Darya Morozova, RT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, çatışmanın başladığı günden, yani 2014 Nisan ayından bu yana, 91’i çocuk toplamda 5 bin 41 sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 8 bin kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun son günlerde Donbass’taki birliklerini güçlendirdiği bildiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-zelenskiy-minsk-anlasmalarini-uygulama-arzusunu-teyit-etti-1053628883.html
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102702/81/1027028124_125:0:2130:1504_1920x0_80_0_0_d3e1fe991c8d9ef9df3c697d0f50cf90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, sivil, can kaybı

Donetsk Bölgesi'nde hayatını kaybeden sivil sayısı 5 bini geçti

22:58 08.02.2022
© Sputnik / Irina GerashchenkoGerginliğin yeniden tırmandığı Donetsk’ten görüntüler
Gerginliğin yeniden tırmandığı Donetsk’ten görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Irina Gerashchenko
Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, 2022 başından bu yana Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece ölen toplam sivil sayısı 5 bini geçti.
Donetsk İnsan Hakları Ombudsmanı Darya Morozova, RT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, çatışmanın başladığı günden, yani 2014 Nisan ayından bu yana, 91’i çocuk toplamda 5 bin 41 sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 8 bin kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun son günlerde Donbass’taki birliklerini güçlendirdiği bildiriliyor.
Emmanuel Macron - Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
Ukrayna krizi
Macron: Zelenskiy, Minsk Anlaşmalarını uygulama arzusunu teyit etti
22:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce