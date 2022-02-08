https://tr.sputniknews.com/20220208/donetsk-bolgesinde-hayatini-kaybeden-sivil-sayisi-5-bini-gecti-1053629612.html

Donetsk Bölgesi'nde hayatını kaybeden sivil sayısı 5 bini geçti

Donetsk Bölgesi'nde hayatını kaybeden sivil sayısı 5 bini geçti

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, 2022 başından bu yana Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T22:58+0300

2022-02-08T22:58+0300

2022-02-08T22:58+0300

ukrayna krizi

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna

sivil

can kaybı

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Donetsk İnsan Hakları Ombudsmanı Darya Morozova, RT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, çatışmanın başladığı günden, yani 2014 Nisan ayından bu yana, 91’i çocuk toplamda 5 bin 41 sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 8 bin kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun son günlerde Donbass’taki birliklerini güçlendirdiği bildiriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-zelenskiy-minsk-anlasmalarini-uygulama-arzusunu-teyit-etti-1053628883.html

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

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donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, sivil, can kaybı