https://tr.sputniknews.com/20220208/dovus-kulubu-cinde-orijinal-finaline-kavustu--1053589521.html
'Dövüş Kulübü', Çin'de orijinal finaline kavuştu
'Dövüş Kulübü', Çin'de orijinal finaline kavuştu
Yazarının o kadar da şikayetçi olmadığı, sinema severlerin ise büyük tepki gösterdiği Çin'deki farklı sonlu Dövüş Kulübü filmi normale döndü. Filmin Çin'de... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T09:34+0300
2022-02-08T09:34+0300
2022-02-08T09:34+0300
fight club
dövüş kulübü
dünya
chuck palahniuk
tencent
youtube
abd
çin
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ABD'li yeraltı edebiyatı yazarı Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanan 1999 yapımı David Fincher filmi 'Dövüş Kulübü'ne (Fight Club) Çin'de 'yazılan' faklı son orijinal haline döndürüldü.Normalde filmin sonunda Edward Norton'un canlandırdığı karakter olan Anlatıcı (The Narrator), Brad Pitt'in hayat verdiği hayali alter ego'su Tyler Durden'ı öldürüyor; ardından da 'modern medeniyeti çökertme planının' bir parçası olarak patlayıcı yerleştirdiği binaların yerle bir oluşunu izliyordu. Çin'de YouTube muadili Tencent Video'da gösterilen versiyonda ise Anlatıcı karakteri, Durden karakterini öldürüyordu ama sonrasında siyah bir ekran çıkıyor ve ekranda şu ifadeler yer alıyordu: "Tyler'ın ipuçlarını takip eden polis planın farkına varmakta gecikmedi, tüm suçluları tutukladı, bombaların patlamasını başarılı bir şekilde engelledi. Mahkemenin ardından Tyler akıl hastanesine gönderilerek psikolojik tedavi gördü. 2012'de hastaneden taburcu edildi."Palahniuk'un fazla sorun etmediği, hatta kitaptaki finale daha yakın bulduğu bu son Çin'deki sinema severler tarafından ise bir hayli eleştirilince bu yeni versiyonun sonu büyük ölçüde orijinal haliyle gösterilmeye başlandı. Çıplaklık barındıran bir sahne ise hâlâ filmde görülemiyor.CNN'e konuşan bir kaynak, filmin Tencent Video'ya bu haliyle dağıtıcı tarafından verildiğini aktardı. Guangzhou merkezli dağıtıcı firma 'Pacific Audio & Video'dan bir çalışan ise yine CNN'e verdiği demeçte filmin içeriği üzerinde kontrol haklarının olmadığını ve sonunun bu şekilde değiştirildiğini de bilmediklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/dovus-kulubunun-ilk-kurali-dovus-kulubu-hakkinda-konusmamaktir-kult-filme-cinde-bambaska-son-1053096356.html
https://tr.sputniknews.com/20220127/dovus-kulubunun-yazari-palahniuk-abdde-yasakliyim-cin-film-sonunu-degistirince-mi-olay-oldu-1053188628.html
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fight club, dövüş kulübü, chuck palahniuk, tencent, youtube, abd, çin
'Dövüş Kulübü', Çin'de orijinal finaline kavuştu
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Yazarının o kadar da şikayetçi olmadığı, sinema severlerin ise büyük tepki gösterdiği Çin'deki farklı sonlu Dövüş Kulübü filmi normale döndü. Filmin Çin'de farklı bir sonla gösterilen bu versiyonundan Çin hükümetinin mi sorumlu olduğu henüz bir muamma. Zira dağıtıcı firmadan kaynaklar filmin kendilerine bu şekilde iletildiğini söylüyor.
ABD'li yeraltı edebiyatı yazarı Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanan 1999 yapımı David Fincher filmi 'Dövüş Kulübü'ne (Fight Club) Çin'de 'yazılan' faklı son orijinal haline döndürüldü.
Normalde filmin sonunda Edward Norton'un canlandırdığı karakter olan Anlatıcı (The Narrator), Brad Pitt'in hayat verdiği hayali alter ego'su Tyler Durden'ı öldürüyor; ardından da 'modern medeniyeti çökertme planının' bir parçası olarak patlayıcı yerleştirdiği binaların yerle bir oluşunu izliyordu.
Çin'de YouTube muadili Tencent Video'da gösterilen versiyonda ise Anlatıcı karakteri, Durden karakterini öldürüyordu ama sonrasında siyah bir ekran çıkıyor ve ekranda şu ifadeler yer alıyordu: "Tyler'ın ipuçlarını takip eden polis planın farkına varmakta gecikmedi, tüm suçluları tutukladı, bombaların patlamasını başarılı bir şekilde engelledi. Mahkemenin ardından Tyler akıl hastanesine gönderilerek psikolojik tedavi gördü. 2012'de hastaneden taburcu edildi."
Palahniuk'un fazla sorun etmediği, hatta kitaptaki finale daha yakın bulduğu bu son Çin'deki sinema severler tarafından ise bir hayli eleştirilince bu yeni versiyonun sonu büyük ölçüde orijinal haliyle gösterilmeye başlandı. Çıplaklık barındıran bir sahne ise hâlâ filmde görülemiyor.
CNN'e konuşan bir kaynak, filmin Tencent Video'ya bu haliyle dağıtıcı tarafından verildiğini aktardı. Guangzhou merkezli dağıtıcı firma 'Pacific Audio & Video'dan bir çalışan ise yine CNN'e verdiği demeçte filmin içeriği üzerinde kontrol haklarının olmadığını ve sonunun bu şekilde değiştirildiğini de bilmediklerini söyledi.