https://tr.sputniknews.com/20220208/drift-yapmaya-calisirken-kapi-acilinca-aractan-dustu-1053617408.html

Drift yapmaya çalışırken kapı açılınca araçtan düştü

Drift yapmaya çalışırken kapı açılınca araçtan düştü

Antalya’da akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapmak isteyen sürücü kapısı açılan 1993 model araçtan dışarı fırladı. Düşen sürücü aracın peşinden koşarken... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T17:00+0300

2022-02-08T17:00+0300

2022-02-08T17:13+0300

drift

türkiye

antalya

düşmek

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Antalya’da petrol önüne 1993 model serçe aracı ile gelen sürücü drift atarak dönmek istedi. Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden sürücü kapısı açılan araçtan düştü. Araç ise yaklaşık 15 metre gittikten sonra yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu. Düşen şahıs ise aracının arkasından koşarak yetişti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.O anlar ise petrol ofisinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün araç ile geldiği drift yapmak isterken kapısının açıldığı ve düştüğü görüldü. Daha sonra şahıs aracın peşinden koşarken araç yolcu tarafından el freni çekilerek durduruldu.

https://tr.sputniknews.com/20220131/basaksehir-ilce-emniyet-mudurlugunun-onunde-yol-kesip-drift-yaptilar-1053308443.html

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drift, antalya, düşmek