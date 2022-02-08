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DSÖ, Kovid-19'un temel sağlık hizmetlerini aksatmayı sürdürdüğünü açıkladı
DSÖ, Kovid-19'un temel sağlık hizmetlerini aksatmayı sürdürdüğünü açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından 2 yıl geçmesine rağmen dünyada temel sağlık hizmetlerinde hala aksama olduğunu bildirdi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T02:16+0300
2022-02-08T02:16+0300
koronavirüs
koronavirüs
dsö
kovid-19
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Örgütün internet sitesinde yayımlanan anket sonucunda, DSÖ üyesi ülkelerin yüzde 90'ının "Kovid-19 nedeniyle temel sağlık hizmetlerinde aksama olduğuna dair bilgi verdiği" kaydedildi.Kovid-19 ile mücadeleden ötürü aksayan bu hizmetlerin genellikle kanser, akıl sağlığı, sinir hastalıkları, HIV, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropik hastalıkların tedavisi olduğu bilgisi paylaşıldı.Ankete katılan ülkelerin yüzde 36'sının ambulans, yüzde 32'sinin acil bakım ve yüzde 23'ünün acil tedavi alanında aksama yaşadığı bildirildi.Kovid-19'un ayrıca aciliyeti olmayan tedavilerin yüzde 59'unun ertelenmesine sebep olduğu vurgulandı.Salgından ötürü temel sağlık hizmetlerinin aksadığı ülkelerin yüzde 92'sinde hastanelerin, Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişim kapasitesini artırmada sıkıntı çektiği bilgisi paylaşıldı.Kovid-19 ile mücadelede de aksamalar olduğu ortaya çıkarken, ankete katılan ülkelerin yüzde 56'sında Kovid-19 test ve teşhis ekipmanı, yüzde 64'ünde tedavi ekipmanı ve yüzde 36'sında sağlık çalışanlarına koruyucu elbise tedariklerinde eksiklik yaşandığı kaydedildi.
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koronavirüs, dsö, kovid-19

DSÖ, Kovid-19'un temel sağlık hizmetlerini aksatmayı sürdürdüğünü açıkladı

02:16 08.02.2022
© REUTERS / LAM YIKÇin'in Hong Kong bölgesinde koronavirüs vakaları saptandığı için kapanmaya alınan bir binada yaşayanlara test yapmak için gelen koruyucu üniforma içindeki sağlık ekipleri
Çin'in Hong Kong bölgesinde koronavirüs vakaları saptandığı için kapanmaya alınan bir binada yaşayanlara test yapmak için gelen koruyucu üniforma içindeki sağlık ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / LAM YIK
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından 2 yıl geçmesine rağmen dünyada temel sağlık hizmetlerinde hala aksama olduğunu bildirdi.
Örgütün internet sitesinde yayımlanan anket sonucunda, DSÖ üyesi ülkelerin yüzde 90'ının "Kovid-19 nedeniyle temel sağlık hizmetlerinde aksama olduğuna dair bilgi verdiği" kaydedildi.
Kovid-19 ile mücadeleden ötürü aksayan bu hizmetlerin genellikle kanser, akıl sağlığı, sinir hastalıkları, HIV, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropik hastalıkların tedavisi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ankete katılan ülkelerin yüzde 36'sının ambulans, yüzde 32'sinin acil bakım ve yüzde 23'ünün acil tedavi alanında aksama yaşadığı bildirildi.
Kovid-19'un ayrıca aciliyeti olmayan tedavilerin yüzde 59'unun ertelenmesine sebep olduğu vurgulandı.
Salgından ötürü temel sağlık hizmetlerinin aksadığı ülkelerin yüzde 92'sinde hastanelerin, Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişim kapasitesini artırmada sıkıntı çektiği bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 ile mücadelede de aksamalar olduğu ortaya çıkarken, ankete katılan ülkelerin yüzde 56'sında Kovid-19 test ve teşhis ekipmanı, yüzde 64'ünde tedavi ekipmanı ve yüzde 36'sında sağlık çalışanlarına koruyucu elbise tedariklerinde eksiklik yaşandığı kaydedildi.
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