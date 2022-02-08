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https://tr.sputniknews.com/20220208/elektrik-ve-dogalgaz-zammini-protesto-eden-vatandaslarin-yogun-onlem-saskinligi-1053611703.html
Elektrik ve doğalgaz zammını protesto eden vatandaşların yoğun önlem şaşkınlığı
Elektrik ve doğalgaz zammını protesto eden vatandaşların yoğun önlem şaşkınlığı
Diyarbakır’da bir araya gelen bir grup vatandaş elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto etti. Beklemedikleri bir polis önlemiyle karşılaşan vatandaşlar... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:46+0300
2022-02-08T15:47+0300
görüş
ekonomik kriz
ekonomi
elektrik
doğalgaz
fatura
diyarbakır
tepki
polis
açıklama
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Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesinde bulunan Üçkuyular TOKİ’de oturan vatandaşlar elektrik ve doğalgaz zammını protesto etti. Pazar önünde yapılması planlanan açıklama öncesi emniyet güçleri, zırhlı araçlar ile yoğun önlemler alındı. Alınan yoğun önlemler nedeniyle açıklama gecikmeli başladı. Site sakinlerinin toplanması ile başlayan açıklamaya bazı pazarcılar da destek verdi. Vatandaşlar adına açıklama yapan Vahap Günay, yoğun güvenlik önlemlerine tepki göstererek, gelmek isteyen vatandaşların yoğun önlemler nedeniyle çekindiğini ve açıklamaya katılamadığını söyledi.‘Emniyet mensuplarının da rahatsız olduğuna inanıyoruz’Bölgede oturan tüm vatandaşların gelen yüksek faturalardan şikayetçi olduğunu söyleyen Günay, “Sadece TOKİ alanında yaklaşık 20 binin üzerinde ikamet eden TOKİ sakinin kalbi bizimle birlikte attığını çok iyi biliyoruz. Ancak görüyoruz ki öncelikle emniyet mensuplarının insanları korkutacak düzeyde kalabalıklarından dolayı pazar yerinde bulunan halk ve pazar sakinleri bizim bu etkinliğimize katılmaktan imtina ediyor. Sadece amacımız elektrik, su, doğalgaz ve yakıtlara gelen zamların artık yaşanabilir bir koşuldan insanları aldığını, herkesin bilmesini istiyoruz. Bugün burada emniyet mensuplarının yapmış olduğu kalabalıktan onların da rahatsız olduğunu ve bizim söylediklerimizin doğru olduğunu bildiklerine inanıyoruz. Bu kadar doğal, bu kadar insani taleplerimizi dahi dile getirmekten çekinenleri hep birlikte lanetliyoruz" dedi.‘Elektrik faturasını, su faturasını ödeyemiyoruz’“Biz insanca yaşamak için gerek kira elektrik su ödemelerini yapamadığımızı beyan etmek istiyoruz” diyen Günay “Türkiye’nin her yerinde şu anda alev alev yükselen bu sıkıntıyı dile getirmek için buradayız. Biz 3-5 kişi değiliz, inanın milyonlarız. Milyonlar olmamızın göstergesi, az önce pazar yerinde konuşan arkadaşlar buraya gelemediler. Onların talepleri şu; ‘elektrik faturasını, su faturasını ödeyemiyoruz, ödeyecek durumda değiliz’ diyorlar. Bizim siteden örnek vermek istiyoruz, daha önceden 2 bin 700 civarında gelen elektrik parası bugün 9 bine ulaşan parasal değerler var. Biz insani taleplerimizi bugün olduğu gibi her zaman yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Hiçbir siyasi amaç gütmeden bu taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.Ardından konuşan bir esnaf da gelen yüksek faturalara tepki gösterdi. Esnaf, “Ben esnafım. Esnaf olarak elektrik ve doğalgaz faturalarından iş yerlerimizi kapatmak noktasındayız. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu ödeyemiyoruz ve ödemeye de gücümüz de yoktur. Şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220208/atso-yetkilisi-kirasi-25-bin-olan-esnaf-70-bin-tl-elektrik-faturasi-gelince-isci-cikartmak-zorunda-1053593995.html
https://tr.sputniknews.com/20220208/gelen-faturaya-kizdi-elektrik-sirketi-calisanlarina-cayi-5-tl-yapti-1053595070.html
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ekonomik kriz, ekonomi, elektrik, doğalgaz, fatura, diyarbakır, tepki, polis, açıklama, önlem, vatandaş, yenişehir, pazar, zam

Elektrik ve doğalgaz zammını protesto eden vatandaşların yoğun önlem şaşkınlığı

15:46 08.02.2022 (güncellendi: 15:47 08.02.2022)
© Sputnik / Sertac KayarElektrik ve doğalgaz zammını protesto eden vatandaşların yoğun önlem şaşkınlığı
Elektrik ve doğalgaz zammını protesto eden vatandaşların yoğun önlem şaşkınlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Sertac Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Özel
Diyarbakır’da bir araya gelen bir grup vatandaş elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto etti. Beklemedikleri bir polis önlemiyle karşılaşan vatandaşlar “İnsanları korkutacak düzeyde kalabalıklar. Halk ve pazar sakinleri etkinliğimize katılmaktan imtina ediyor. Emniyet mensuplarının da bu durumdan rahatsız olduğuna inanıyoruz” dedi.
Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesinde bulunan Üçkuyular TOKİ’de oturan vatandaşlar elektrik ve doğalgaz zammını protesto etti. Pazar önünde yapılması planlanan açıklama öncesi emniyet güçleri, zırhlı araçlar ile yoğun önlemler alındı. Alınan yoğun önlemler nedeniyle açıklama gecikmeli başladı. Site sakinlerinin toplanması ile başlayan açıklamaya bazı pazarcılar da destek verdi.
Vatandaşlar adına açıklama yapan Vahap Günay, yoğun güvenlik önlemlerine tepki göstererek, gelmek isteyen vatandaşların yoğun önlemler nedeniyle çekindiğini ve açıklamaya katılamadığını söyledi.

‘Emniyet mensuplarının da rahatsız olduğuna inanıyoruz’

Bölgede oturan tüm vatandaşların gelen yüksek faturalardan şikayetçi olduğunu söyleyen Günay, “Sadece TOKİ alanında yaklaşık 20 binin üzerinde ikamet eden TOKİ sakinin kalbi bizimle birlikte attığını çok iyi biliyoruz. Ancak görüyoruz ki öncelikle emniyet mensuplarının insanları korkutacak düzeyde kalabalıklarından dolayı pazar yerinde bulunan halk ve pazar sakinleri bizim bu etkinliğimize katılmaktan imtina ediyor. Sadece amacımız elektrik, su, doğalgaz ve yakıtlara gelen zamların artık yaşanabilir bir koşuldan insanları aldığını, herkesin bilmesini istiyoruz. Bugün burada emniyet mensuplarının yapmış olduğu kalabalıktan onların da rahatsız olduğunu ve bizim söylediklerimizin doğru olduğunu bildiklerine inanıyoruz. Bu kadar doğal, bu kadar insani taleplerimizi dahi dile getirmekten çekinenleri hep birlikte lanetliyoruz" dedi.
elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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ATSO yetkilisi: Kirası 25 bin olan esnaf, 70 bin TL elektrik faturası gelince işçi çıkartmak zorunda
11:05

‘Elektrik faturasını, su faturasını ödeyemiyoruz’

“Biz insanca yaşamak için gerek kira elektrik su ödemelerini yapamadığımızı beyan etmek istiyoruz” diyen Günay “Türkiye’nin her yerinde şu anda alev alev yükselen bu sıkıntıyı dile getirmek için buradayız. Biz 3-5 kişi değiliz, inanın milyonlarız. Milyonlar olmamızın göstergesi, az önce pazar yerinde konuşan arkadaşlar buraya gelemediler. Onların talepleri şu; ‘elektrik faturasını, su faturasını ödeyemiyoruz, ödeyecek durumda değiliz’ diyorlar. Bizim siteden örnek vermek istiyoruz, daha önceden 2 bin 700 civarında gelen elektrik parası bugün 9 bine ulaşan parasal değerler var. Biz insani taleplerimizi bugün olduğu gibi her zaman yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Hiçbir siyasi amaç gütmeden bu taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Ardından konuşan bir esnaf da gelen yüksek faturalara tepki gösterdi. Esnaf, “Ben esnafım. Esnaf olarak elektrik ve doğalgaz faturalarından iş yerlerimizi kapatmak noktasındayız. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu ödeyemiyoruz ve ödemeye de gücümüz de yoktur. Şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.
Gelen faturaya kızdı, elektrik şirketi çalışanlarına çayı 5 TL yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
YAŞAM
Gelen faturaya kızdı, elektrik şirketi çalışanlarına çayı 5 TL yaptı
11:27
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