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https://tr.sputniknews.com/20220208/fatih-altayli-yandasin-vergi-borcunu-affet-elestireni-vergi-denetmeni-ile-tehdit-et-1053595855.html
Fatih Altaylı: Yandaşın vergi borcunu affet, eleştireni vergi denetmeni ile tehdit et
Fatih Altaylı: Yandaşın vergi borcunu affet, eleştireni vergi denetmeni ile tehdit et
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, elektrik faturalarını cama asan esnafa yönelik eleştirileri gündemine alarak, "Bu faturaları paylaşanlar tuzu kurularmış... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:46+0300
2022-02-08T11:46+0300
türkiye
fatih altaylı
elektrik
fatura
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Altaylı bugünkü yazısında, "Millet elektrik faturaları, doğalgaz faturaları altında ezilirken iktidar gölgesinde toplumdan kopan bir grup medya meczubu işin iyiden iyiye cılkını çıkardılar. Biri televizyona çıkıp 'Kuru fasulye dağıtacağız herkes kendi gazını üretip ısınacak' diye dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.Altaylı konuyla ilgili şunları kaydetti:"Bazıları ise tehdit ediyor.Neymiş efendim, bu faturaları paylaşanlar tuzu kurularmış, camına elektrik faturasını asıp isyan eden lokantaya vergi denetmeni yollamak lazımmış.Zaten en iyi bildikleri şey bu.Yandaşın vergi borcunu affet, eleştireni vergi denetmeni ile tehdit et.Ve bunları yazanlar iktidar savunucuları.İbrahim Kalın çıkıp insan gibi konuşuyor ve “Durumun farkındayız. Faturalara çözüm arıyoruz” diyor.Ama iktidar çanağından yalayarak semirmiş medyası ya dalga geçiyor ya tehdit ediyor.Üşüyene, ödeyemeyene kuru fasulye dağıtacaklarmış, bu kadar da olmaz diyene vergi denetimi yapacaklarmış.Aferin size.Aynen böyle devam edin.Belli ki, siz o fasulyeyi çoktan hamuduyla yemişsiniz.Çevrenizden eksik olmayan pis kokunun da nedeni muhtemelen o."
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fatih altaylı, elektrik, fatura

Fatih Altaylı: Yandaşın vergi borcunu affet, eleştireni vergi denetmeni ile tehdit et

11:46 08.02.2022
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Flickr
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, elektrik faturalarını cama asan esnafa yönelik eleştirileri gündemine alarak, "Bu faturaları paylaşanlar tuzu kurularmış, camına elektrik faturasını asıp isyan eden lokantaya vergi denetmeni yollamak lazımmış.Zaten en iyi bildikleri şey bu.Yandaşın vergi borcunu affet, eleştireni vergi denetmeni ile tehdit et" dedi.
Altaylı bugünkü yazısında, "Millet elektrik faturaları, doğalgaz faturaları altında ezilirken iktidar gölgesinde toplumdan kopan bir grup medya meczubu işin iyiden iyiye cılkını çıkardılar. Biri televizyona çıkıp 'Kuru fasulye dağıtacağız herkes kendi gazını üretip ısınacak' diye dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.
Altaylı konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Bazıları ise tehdit ediyor.
Neymiş efendim, bu faturaları paylaşanlar tuzu kurularmış, camına elektrik faturasını asıp isyan eden lokantaya vergi denetmeni yollamak lazımmış.
Zaten en iyi bildikleri şey bu.
Yandaşın vergi borcunu affet, eleştireni vergi denetmeni ile tehdit et.
Ve bunları yazanlar iktidar savunucuları.
İbrahim Kalın çıkıp insan gibi konuşuyor ve “Durumun farkındayız. Faturalara çözüm arıyoruz” diyor.
Ama iktidar çanağından yalayarak semirmiş medyası ya dalga geçiyor ya tehdit ediyor.
Üşüyene, ödeyemeyene kuru fasulye dağıtacaklarmış, bu kadar da olmaz diyene vergi denetimi yapacaklarmış.
Aferin size.
Aynen böyle devam edin.
Belli ki, siz o fasulyeyi çoktan hamuduyla yemişsiniz.
Çevrenizden eksik olmayan pis kokunun da nedeni muhtemelen o."
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