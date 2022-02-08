https://tr.sputniknews.com/20220208/fenerbahce-maci-oncesi-kayserisporda-3-futbolcu-pozitif-cikti-1053612606.html

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da 3 futbolcu pozitif çıktı

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da 3 futbolcu pozitif çıktı

Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha Kovid-19 salgınına yakalandı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T15:51+0300

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spor

kayseri

koronavirüs

ziraat türkiye kupası

kayserispor

fenerbahçe

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Gökhan ve Cenk'ten sonra 3 futbolcu daha koronavirüs salgınına yakalandı.Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.Kaleci Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı'nın koronavirüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul'a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak.

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kayseri, koronavirüs, ziraat türkiye kupası, kayserispor, fenerbahçe