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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 1-0'lık skorla mağlup olarak kupaya veda etti. Alınan bu sonuçla... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T22:44+0300
2022-02-08T22:52+0300
fenerbahçe
ziraat türkiye kupası
spor
veda
son dakika
ali koç
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, topa sahip olmayı başarsa da istediği pozisyonları bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'un ilk yarının son dakikasında direkt kırmızı kart görmesi sonrası ikinci yarıya avantajlı başlayan Fenerbahçe, oyunu rakip kaleye yıksa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.Konuk ekip, maçın son dakikasında kazanılan serbest vuruşta Ramazan Civelek'in topu ağlara göndermesiyle, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son saniyede gelen golün ardından hakem Arda Kardeşler, santra yaptırmadan müsabakayı bitirdi.Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, kupaya da son 16 turunda veda etmekten kurtulamadı.Taraftarlardan Berisha'ya tepkiFenerbahçeli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi.Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.'Ali Koç istifa' sesleriFenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu.Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından toplu şekilde "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.Kırmızı kart VAR'la geldiFenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı oyuncu Uğur Demirok, VAR'ın uyarısı sonucunda kırmızı kart gördü.İlk yarının son bölümünde 45+1. dakikada Fenerbahçe'den Ozan Tufan, ceza sahasına girerken Uğur Demirok'un sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, faule hükmedip sarı kartını çıkardı ancak VAR, Kardeşler'i pozisyonu tekrar izlemesi için uyardı.Bunun üzerine pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, 45+3. dakikada Uğur Demirok'u direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
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fenerbahçe, ziraat türkiye kupası, veda, son dakika, ali koç

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

22:44 08.02.2022 (güncellendi: 22:52 08.02.2022)
© AAFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22. hafta maçında Altay ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22. hafta maçında Altay ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 1-0'lık skorla mağlup olarak kupaya veda etti. Alınan bu sonuçla Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, topa sahip olmayı başarsa da istediği pozisyonları bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Kayserisporlu futbolcu Uğur Demirok'un ilk yarının son dakikasında direkt kırmızı kart görmesi sonrası ikinci yarıya avantajlı başlayan Fenerbahçe, oyunu rakip kaleye yıksa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.
Konuk ekip, maçın son dakikasında kazanılan serbest vuruşta Ramazan Civelek'in topu ağlara göndermesiyle, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son saniyede gelen golün ardından hakem Arda Kardeşler, santra yaptırmadan müsabakayı bitirdi.
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, kupaya da son 16 turunda veda etmekten kurtulamadı.

Taraftarlardan Berisha'ya tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi.
Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.

'Ali Koç istifa' sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından toplu şekilde "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.

Kırmızı kart VAR'la geldi

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı oyuncu Uğur Demirok, VAR'ın uyarısı sonucunda kırmızı kart gördü.
İlk yarının son bölümünde 45+1. dakikada Fenerbahçe'den Ozan Tufan, ceza sahasına girerken Uğur Demirok'un sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, faule hükmedip sarı kartını çıkardı ancak VAR, Kardeşler'i pozisyonu tekrar izlemesi için uyardı.
Bunun üzerine pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, 45+3. dakikada Uğur Demirok'u direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
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