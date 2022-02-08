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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı olan kanat oyuncusu Sinan Gümüş'ün sözleşmesini feshetti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T21:46+0300
2022-02-08T21:46+0300
spor
sinan gümüş
fenerbahçe
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.Geçen sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 18 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş, 3 kez ligde gol sevinci yaşadı.28 yaşındaki futbolcu, geçen sene ağustos ayında kadro dışı bırakıldığı için bu sezon herhangi bir maçta forma giyemedi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/fenerbahcenin-yeni-transferi-bunyamin-balci-mi-1053624333.html
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sinan gümüş, fenerbahçe

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı

21:46 08.02.2022
© AASinan Gümüş
Sinan Gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı olan kanat oyuncusu Sinan Gümüş'ün sözleşmesini feshetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Geçen sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 18 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş, 3 kez ligde gol sevinci yaşadı.
28 yaşındaki futbolcu, geçen sene ağustos ayında kadro dışı bırakıldığı için bu sezon herhangi bir maçta forma giyemedi.
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