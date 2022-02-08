https://tr.sputniknews.com/20220208/fenerbahcede-sinan-gumus-ile-yollar-ayrildi-1053626915.html

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı olan kanat oyuncusu Sinan Gümüş'ün sözleşmesini feshetti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T21:46+0300

2022-02-08T21:46+0300

2022-02-08T21:46+0300

spor

sinan gümüş

fenerbahçe

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.Geçen sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 18 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş, 3 kez ligde gol sevinci yaşadı.28 yaşındaki futbolcu, geçen sene ağustos ayında kadro dışı bırakıldığı için bu sezon herhangi bir maçta forma giyemedi.

https://tr.sputniknews.com/20220208/fenerbahcenin-yeni-transferi-bunyamin-balci-mi-1053624333.html

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sinan gümüş, fenerbahçe