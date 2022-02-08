Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220208/fenerbahcede-sinan-gumus-ile-yollar-ayrildi-1053626915.html
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı olan kanat oyuncusu Sinan Gümüş'ün sözleşmesini feshetti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T21:46+0300
2022-02-08T21:46+0300
2022-02-08T21:46+0300
spor
sinan gümüş
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053626888_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_410b9afb446078d6373cce6106832f36.jpg
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.Geçen sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 18 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş, 3 kez ligde gol sevinci yaşadı.28 yaşındaki futbolcu, geçen sene ağustos ayında kadro dışı bırakıldığı için bu sezon herhangi bir maçta forma giyemedi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/fenerbahcenin-yeni-transferi-bunyamin-balci-mi-1053624333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053626888_183:0:1083:675_1920x0_80_0_0_72a13b61979262c73543c72695c0031e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sinan gümüş, fenerbahçe
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı olan kanat oyuncusu Sinan Gümüş'ün sözleşmesini feshetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,
"2020-2021 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Geçen sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 18 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş, 3 kez ligde gol sevinci yaşadı.
28 yaşındaki futbolcu, geçen sene ağustos ayında kadro dışı bırakıldığı için bu sezon herhangi bir maçta forma giyemedi.