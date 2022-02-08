https://tr.sputniknews.com/20220208/fitch-kuresel-cip-sikintisi-2022nin-ikinci-yarisinda-hafifleyecek-1053586333.html

Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek

Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek

Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini aktardı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T02:41+0300

2022-02-08T02:41+0300

2022-02-08T02:41+0300

yaşam

fitch

çip

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102642/09/1026420960_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_1f190f555ae9f7c69fbb57ceb3991420.jpg

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini bildirdi.Fitch'ten yapılan açıklamada, rekor düzeyde düşük stoklara rağmen artan kapasite ve talebin ılımlı hale gelme potansiyeli nedeniyle çip sıkıntısının 2022'nin ikinci yarısında hafifleyebileceği kaydedildi.Açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı hükümet müdahalesinin arz oynaklığını şiddetlendirebileceği ve tedarik zincirinin normalleşmesini zorlayabileceği aktarıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fitch, çip, koronavirüs