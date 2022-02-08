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Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek
Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek
Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini aktardı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T02:41+0300
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yaşam
fitch
çip
koronavirüs
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini bildirdi.Fitch'ten yapılan açıklamada, rekor düzeyde düşük stoklara rağmen artan kapasite ve talebin ılımlı hale gelme potansiyeli nedeniyle çip sıkıntısının 2022'nin ikinci yarısında hafifleyebileceği kaydedildi.Açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı hükümet müdahalesinin arz oynaklığını şiddetlendirebileceği ve tedarik zincirinin normalleşmesini zorlayabileceği aktarıldı.
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fitch, çip, koronavirüs

Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek

02:41 08.02.2022
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini aktardı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini bildirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, rekor düzeyde düşük stoklara rağmen artan kapasite ve talebin ılımlı hale gelme potansiyeli nedeniyle çip sıkıntısının 2022'nin ikinci yarısında hafifleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı hükümet müdahalesinin arz oynaklığını şiddetlendirebileceği ve tedarik zincirinin normalleşmesini zorlayabileceği aktarıldı.
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