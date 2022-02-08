https://tr.sputniknews.com/20220208/foo-fighters-super-bowl-gecesi-metaversede-konser-verecek-tepki-veren-de-var-destekleyen-de-1053599894.html

Foo Fighters Super Bowl gecesi Metaverse'de konser verecek: Tepki veren de var, destekleyen de

Foo Fighters Super Bowl gecesi Metaverse'de konser verecek: Tepki veren de var, destekleyen de

ABD'li rock müzik grubu Foo Fighters, her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçının düzenleneceği gece Metaverse... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:35+0300

2022-02-08T12:35+0300

2022-02-08T12:46+0300

yaşam

metaverse

meta

konser

super bowl

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Efsanevi Nirvana grubunun bateristi Dave Grohl tarafından kurulan Foo Fighters rock grubu, Facebook'un partnerliğinde ücretsiz Metaverse konseri vereceğini duyurdu.Konser, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı Super Bowl'un düzenleneceği 15 Şubat gecesi Metaverse üzerinden ücretsiz izlenebilecek.Facebook Live üzerinden de izlenebilecek olan konser, Foo Fighters'ın ilk VR performansı olacak.Konser sırasında dinleyiciler, Meta tarafından yaratılan sanal sahne Horizon Venues aracılığıyla gösterinin 180 derecelik sanal gerçeklik görünümüne erişebilecek.Coldplay, Jay Z ve Taylor Swift gibi ünlülerle çalışan Mark Romanek'in yönetmenliğinde gerçekleşecek konser, “fiziksel, fantastik görsel unsurların gerçeküstü bir birleşimi” olarak tasvir ediliyor.Ancak Foo Fighter hayranları, Metaverse üzerinden düzenlenecek konser konusunda ikiye bölündü. Kimi müzikseverler Foo Fighter'ın Metaverse'de performans sergilemesini istediklerini ifade ederken, bazıları ise bunu 'kesinlikle gereksiz' olarak nitelendirdi.Hayal kırıklığı yapayan Foo Fighter haranlarından biri, "Foo Fighter'ı çok seviyorum ama Mark Zuckerberg'i ve her şeyi yönetme hırsını midem kaldırmıyor. Böyle bir şeye satılacaklarını hiç düşünmemiştim" derken, bir diğeri "Ne kadar insanın katıldığı umrumda değil. Bu bir zaman kaybı" dedi.Bazı hayranlar ise, grubun açılımını savundu. Grubun hayranlarından biri, VR şovunu izlemek için ne kadar "heyecanlı" olduğunu ifade etti: "Bu, Super Bowl VE metaverse hakkında şimdiye kadarki en iyi haber. @foofighters müziği işin içine girince herşey daha güzel."

https://tr.sputniknews.com/20220201/instagrama-metaverse-ozelligi-geliyor-1053342561.html

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metaverse, meta, konser, super bowl