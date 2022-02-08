Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220208/foo-fighters-super-bowl-gecesi-metaversede-konser-verecek-tepki-veren-de-var-destekleyen-de-1053599894.html
Foo Fighters Super Bowl gecesi Metaverse'de konser verecek: Tepki veren de var, destekleyen de
Foo Fighters Super Bowl gecesi Metaverse'de konser verecek: Tepki veren de var, destekleyen de
ABD'li rock müzik grubu Foo Fighters, her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçının düzenleneceği gece Metaverse... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:35+0300
2022-02-08T12:46+0300
yaşam
metaverse
meta
konser
super bowl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053600107_0:0:1479:832_1920x0_80_0_0_be7722a16c05f9d5d3462112e247a7d7.jpg
Efsanevi Nirvana grubunun bateristi Dave Grohl tarafından kurulan Foo Fighters rock grubu, Facebook'un partnerliğinde ücretsiz Metaverse konseri vereceğini duyurdu.Konser, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı Super Bowl'un düzenleneceği 15 Şubat gecesi Metaverse üzerinden ücretsiz izlenebilecek.Facebook Live üzerinden de izlenebilecek olan konser, Foo Fighters'ın ilk VR performansı olacak.Konser sırasında dinleyiciler, Meta tarafından yaratılan sanal sahne Horizon Venues aracılığıyla gösterinin 180 derecelik sanal gerçeklik görünümüne erişebilecek.Coldplay, Jay Z ve Taylor Swift gibi ünlülerle çalışan Mark Romanek'in yönetmenliğinde gerçekleşecek konser, “fiziksel, fantastik görsel unsurların gerçeküstü bir birleşimi” olarak tasvir ediliyor.Ancak Foo Fighter hayranları, Metaverse üzerinden düzenlenecek konser konusunda ikiye bölündü. Kimi müzikseverler Foo Fighter'ın Metaverse'de performans sergilemesini istediklerini ifade ederken, bazıları ise bunu 'kesinlikle gereksiz' olarak nitelendirdi.Hayal kırıklığı yapayan Foo Fighter haranlarından biri, "Foo Fighter'ı çok seviyorum ama Mark Zuckerberg'i ve her şeyi yönetme hırsını midem kaldırmıyor. Böyle bir şeye satılacaklarını hiç düşünmemiştim" derken, bir diğeri "Ne kadar insanın katıldığı umrumda değil. Bu bir zaman kaybı" dedi.Bazı hayranlar ise, grubun açılımını savundu. Grubun hayranlarından biri, VR şovunu izlemek için ne kadar "heyecanlı" olduğunu ifade etti: "Bu, Super Bowl VE metaverse hakkında şimdiye kadarki en iyi haber. @foofighters müziği işin içine girince herşey daha güzel."
https://tr.sputniknews.com/20220201/instagrama-metaverse-ozelligi-geliyor-1053342561.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053600107_184:0:1293:832_1920x0_80_0_0_bc0666ddb930e2afe3e286ea65331e79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
metaverse, meta, konser, super bowl

Foo Fighters Super Bowl gecesi Metaverse'de konser verecek: Tepki veren de var, destekleyen de

12:35 08.02.2022 (güncellendi: 12:46 08.02.2022)
© REUTERSABD'li rock müzik grubu Foo Fighters
ABD'li rock müzik grubu Foo Fighters - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS
Abone ol
ABD'li rock müzik grubu Foo Fighters, her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçının düzenleneceği gece Metaverse üzerinden konser vereceğini açıkladı. Grubun hayranlarından bazıları duruma tepki verirken, bazıları ise destekledi.
Efsanevi Nirvana grubunun bateristi Dave Grohl tarafından kurulan Foo Fighters rock grubu, Facebook'un partnerliğinde ücretsiz Metaverse konseri vereceğini duyurdu.
Konser, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı Super Bowl'un düzenleneceği 15 Şubat gecesi Metaverse üzerinden ücretsiz izlenebilecek.
Facebook Live üzerinden de izlenebilecek olan konser, Foo Fighters'ın ilk VR performansı olacak.
Konser sırasında dinleyiciler, Meta tarafından yaratılan sanal sahne Horizon Venues aracılığıyla gösterinin 180 derecelik sanal gerçeklik görünümüne erişebilecek.
Coldplay, Jay Z ve Taylor Swift gibi ünlülerle çalışan Mark Romanek'in yönetmenliğinde gerçekleşecek konser, “fiziksel, fantastik görsel unsurların gerçeküstü bir birleşimi” olarak tasvir ediliyor.
Instagram logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
YAŞAM
Instagram'a metaverse özelliği geliyor
1 Şubat, 12:44
Ancak Foo Fighter hayranları, Metaverse üzerinden düzenlenecek konser konusunda ikiye bölündü. Kimi müzikseverler Foo Fighter'ın Metaverse'de performans sergilemesini istediklerini ifade ederken, bazıları ise bunu 'kesinlikle gereksiz' olarak nitelendirdi.
Hayal kırıklığı yapayan Foo Fighter haranlarından biri, "Foo Fighter'ı çok seviyorum ama Mark Zuckerberg'i ve her şeyi yönetme hırsını midem kaldırmıyor. Böyle bir şeye satılacaklarını hiç düşünmemiştim" derken, bir diğeri "Ne kadar insanın katıldığı umrumda değil. Bu bir zaman kaybı" dedi.
Bazı hayranlar ise, grubun açılımını savundu. Grubun hayranlarından biri, VR şovunu izlemek için ne kadar "heyecanlı" olduğunu ifade etti: "Bu, Super Bowl VE metaverse hakkında şimdiye kadarki en iyi haber. @foofighters müziği işin içine girince herşey daha güzel."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce