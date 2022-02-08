https://tr.sputniknews.com/20220208/fsb-rusyadaki-egitim-kurumlarina-yonelik-bir-dizi-saldiriyi-onledi--1053615040.html

FSB, Rusya'daki eğitim kurumlarına yönelik bir dizi saldırıyı önledi

FSB, Rusya'daki eğitim kurumlarına yönelik bir dizi saldırıyı önledi

FSB Direktörü ve NAC Başkanı Aleksandr Bortnikov, ülkedeki eğitim kurumlarına yönelik bir dizi terör saldırısının önlendiğini açıkladı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T16:40+0300

2022-02-08T16:40+0300

2022-02-08T16:44+0300

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

savunma

okul

saldırı

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Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAC) toplantısında konuşan Bortnikov, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Rusya’daki eğitim kurumlarına yönelik planlanan bir dizi terör saldırısını önlediğini belirtti.Toplantının ardından NAC tarafından yayınlanan açıklamada, “NAC Başkanı, son zamanlarda uluslararası terör örgütleri üyelerinin Moskova, Kırım, İnguşetya, Kabardey-Balkar, Stavropol Bölgesi ve Tver Bölgesi'ndeki eğitim kurumlarına yönelik planlanan bir dizi terör sadırısının önlendiğini açıkladı” denildi.Planlanan eylemlerin çoğunun ‘Columbine’ olarak bilinen yıkıcı ideolojinin destekçileri tarafından hazırlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu koşullarda, yetkililer ve terörle mücadele komisyonları, eğitim kurumlarının terör saldırılarından korunmasını sağlamaya yönelik gerekli önlemleri alıyor. Federal bölgelerdeki operasyonel merkezlerde yürütülen tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, NAC’ın koordinasyonunda kuvvet yapılarının etkileşimini güçlendirmeye yönelik önlemler alınıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, personel ve güvenlik görevlilerinin her türlü terör tehdidine karşı pratik eylemlere hazırlanması ve ilgili yöneticilerin organizasyon konusundaki kişisel sorumluluklarının artırılmasına özel önem verildiği kaydedildi.

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rusya federal güvenlik servisi (fsb), okul, saldırı