https://tr.sputniknews.com/20220208/futbolcu-ve-ailesine-silahli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1053605666.html

Futbolcu ve ailesine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Futbolcu ve ailesine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Esenler Erokspor'da oynayan Aziz Aksoy'un ailesine silahlı saldırı düzenlendi. Aziz Aksoy olayda yaralanmazken kardeşi, annesi ve babası ise... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T13:53+0300

2022-02-08T13:53+0300

2022-02-08T14:06+0300

türkiye

futbol

saldırı

istanbul

çaykur rizespor

esenler

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Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Rizespor futbolcusu Aziz Aksoy ile anne, baba ve kardeşi ile birlikte evden çıkarak otomobillerine doğru ilerledikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, baba Serkan Aksoy, anne Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy, ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Saldırıda, otomobilde bulunan Aziz Aksoy ise yara almadı.Saldırganın kimliği tespit edildiOlayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın E.K. olduğunu tespit etti. E.K.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.Rizespor Kulübü'nden açıklamaRizespor Kulübü de sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlenmiştir. Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda, futbolcumuzun anne babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220208/caykur-rizesporlu-futbolcu-ve-ailesine-silahli-saldiri-1053585565.html

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futbol, saldırı, istanbul, çaykur rizespor, esenler