Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220208/futbolcu-ve-ailesine-silahli-saldirinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1053605666.html
Futbolcu ve ailesine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Futbolcu ve ailesine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da Esenler Erokspor'da oynayan Aziz Aksoy'un ailesine silahlı saldırı düzenlendi. Aziz Aksoy olayda yaralanmazken kardeşi, annesi ve babası ise... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:53+0300
2022-02-08T14:06+0300
türkiye
futbol
saldırı
istanbul
çaykur rizespor
esenler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053605640_0:86:961:627_1920x0_80_0_0_97f7e753047505c7b806bf1a11f971f3.jpg
Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Rizespor futbolcusu Aziz Aksoy ile anne, baba ve kardeşi ile birlikte evden çıkarak otomobillerine doğru ilerledikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, baba Serkan Aksoy, anne Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy, ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Saldırıda, otomobilde bulunan Aziz Aksoy ise yara almadı.Saldırganın kimliği tespit edildiOlayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın E.K. olduğunu tespit etti. E.K.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.Rizespor Kulübü'nden açıklamaRizespor Kulübü de sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlenmiştir. Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda, futbolcumuzun anne babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/caykur-rizesporlu-futbolcu-ve-ailesine-silahli-saldiri-1053585565.html
türkiye
istanbul
esenler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053605640_125:0:961:627_1920x0_80_0_0_4eaa56bf7ac3434e120e6c40d1279ad9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
futbol, saldırı, istanbul, çaykur rizespor, esenler

Futbolcu ve ailesine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

13:53 08.02.2022 (güncellendi: 14:06 08.02.2022)
© DHAFutbolcu ve ailesine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Futbolcu ve ailesine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
Abone ol
İstanbul'da Esenler Erokspor'da oynayan Aziz Aksoy'un ailesine silahlı saldırı düzenlendi. Aziz Aksoy olayda yaralanmazken kardeşi, annesi ve babası ise ayaklarından yaralandı.
Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Rizespor futbolcusu Aziz Aksoy ile anne, baba ve kardeşi ile birlikte evden çıkarak otomobillerine doğru ilerledikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, baba Serkan Aksoy, anne Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy, ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Saldırıda, otomobilde bulunan Aziz Aksoy ise yara almadı.

Saldırganın kimliği tespit edildi

Olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın E.K. olduğunu tespit etti. E.K.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Rizespor Kulübü'nden açıklama

Rizespor Kulübü de sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlenmiştir. Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda, futbolcumuzun anne babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
SPOR
Çaykur Rizesporlu futbolcu ve ailesine silahlı saldırı
01:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce