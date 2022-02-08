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https://tr.sputniknews.com/20220208/gal-gadotun-rol-aldigi-nilde-olum-kuveytte-yasaklandi-1053595884.html
Gal Gadot'un rol aldığı 'Nil'de Ölüm', Kuveyt'te yasaklandı
Gal Gadot'un rol aldığı 'Nil'de Ölüm', Kuveyt'te yasaklandı
Kuveyt, ünlü aktris Gal Gadot'un rol aldığı Nil'de Ölüm'ün (Death on the Nile) gösterimini yasaklayacağını duyurdu. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:35+0300
2022-02-08T11:39+0300
gal gadot
yaşam
kuveyt
film
yasak
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İsrailli oyuncu Gal Gadot'un yeni filmi 'Nil'de Ölüm'ün gösterimi Kuveyt tarafından yasaklandı.Dün açıklanan karar, Gadot'un geçmişte yaptığı açıklamalara gelen tepkiler ve filmin yasaklanması çağrıları üzerine alındı.Sosyal medya kullanıcıları, 2014 Gazze Savaşı sırasında Gadot'un İsrail ordusunu övmesini ve Hamas'ı eleştirmesini hatırlatarak tepki gösterdi.Agatha Christie'nin 1937'de kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan 'Nil'de Ölüm'ün yönetmenliğini Kenneth Branagh üstleniyor.Branagh ayrıca filmin başrollerini Gadot'un yanı sıra Tom Bateman ve Annette Bening'le paylaşıyor.Gadot'un rol aldığı 2017 yapımı Wonder Woman da söz konusu açıklamalar sebebiyle Lübnan gibi bazı Arap ülkelerinde yasaklanmıştı.İsrail'le barış anlaşmaları imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin aksine Kuveyt, ilişkilerin normalleştirilmesine karşı çıkıyor.Independent Türkçe’nin aktardığına göre, Filistin'e uzun süredir destek veren Kuveyt'te Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Anouar Murat da AFP'ye yaptığı açıklamada “Sinemaseverler filmi izleyemeyecek” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210513/filistinlileri-anmadan-komsular-diyen-ve-israili-elestirmeyen-gal-gadot-Wonder-Woman-olmaya-layik-1044491585.html
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gal gadot, kuveyt, film, yasak

Gal Gadot'un rol aldığı 'Nil'de Ölüm', Kuveyt'te yasaklandı

11:35 08.02.2022 (güncellendi: 11:39 08.02.2022)
© AFP 2021Gal Gadot
Gal Gadot - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021
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Kuveyt, ünlü aktris Gal Gadot'un rol aldığı Nil'de Ölüm'ün (Death on the Nile) gösterimini yasaklayacağını duyurdu.
İsrailli oyuncu Gal Gadot'un yeni filmi 'Nil'de Ölüm'ün gösterimi Kuveyt tarafından yasaklandı.
Dün açıklanan karar, Gadot'un geçmişte yaptığı açıklamalara gelen tepkiler ve filmin yasaklanması çağrıları üzerine alındı.
Sosyal medya kullanıcıları, 2014 Gazze Savaşı sırasında Gadot'un İsrail ordusunu övmesini ve Hamas'ı eleştirmesini hatırlatarak tepki gösterdi.
Agatha Christie'nin 1937'de kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan 'Nil'de Ölüm'ün yönetmenliğini Kenneth Branagh üstleniyor.
Branagh ayrıca filmin başrollerini Gadot'un yanı sıra Tom Bateman ve Annette Bening'le paylaşıyor.
Gadot'un rol aldığı 2017 yapımı Wonder Woman da söz konusu açıklamalar sebebiyle Lübnan gibi bazı Arap ülkelerinde yasaklanmıştı.
İsrail'le barış anlaşmaları imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin aksine Kuveyt, ilişkilerin normalleştirilmesine karşı çıkıyor.
Independent Türkçe’nin aktardığına göre, Filistin'e uzun süredir destek veren Kuveyt'te Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Anouar Murat da AFP'ye yaptığı açıklamada “Sinemaseverler filmi izleyemeyecek” dedi.
'Wonder Woman' Gal Gadot, 2020'de Vanity Fair'in Oscar partisinde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2021
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