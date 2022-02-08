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Galatasaray'a transferi olay olmuştu: Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a kiralandı
Galatasaray'a transferi olay olmuştu: Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a kiralandı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:31+0300
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oğulcan çağlayan
spor
galatasaray
eyüpspor
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Galatasaray'da takımdan ayrılıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladı.Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor'un yolunu tuttu.Eyüpspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211013/ogulcan-caglayandan-rizespor-yaniti-kalitemden-taviz-vermeyecegim-1049782607.html
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oğulcan çağlayan, galatasaray, eyüpspor

Galatasaray'a transferi olay olmuştu: Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a kiralandı

15:31 08.02.2022 (güncellendi: 15:35 08.02.2022)
© DHAOğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan için Galatasaray'a 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.
Galatasaray'da takımdan ayrılıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladı.
Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor'un yolunu tuttu.
Eyüpspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.
Oğulcan Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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