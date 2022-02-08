https://tr.sputniknews.com/20220208/galatasaraya-transferi-olay-olmustu-ogulcan-caglayan-eyupspora-kiralandi-1053610848.html

Galatasaray'a transferi olay olmuştu: Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a kiralandı

Galatasaray'a transferi olay olmuştu: Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a kiralandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T15:31+0300

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oğulcan çağlayan

spor

galatasaray

eyüpspor

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Galatasaray'da takımdan ayrılıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladı.Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor'un yolunu tuttu.Eyüpspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211013/ogulcan-caglayandan-rizespor-yaniti-kalitemden-taviz-vermeyecegim-1049782607.html

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oğulcan çağlayan, galatasaray, eyüpspor